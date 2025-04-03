Wikipedia’nın veri trafiği %50 arttı. Artışın sebebi kullanıcılar değil, içerikleri tarayan yapay zekâ botları olarak açıklandı.

Wikipedia’nın çatı kuruluşu Wikimedia son zamanlarda platformun bant genişliği kullanımında büyük bir artış olduğunu fark ettiğini açıkladı. İlginç olan ise bu artışın sebebi insanlar değil, Wikipedia’daki içerikleri tarayan yapay zekâ botları çıktı.

2024’ün başından bu yana Wikipedia'daki veri trafiği tam tamına %50 artmış durumda. Ancak bu artış, yoğun kullanıcı ilgisinden değil, yapay zekâ modellerini eğitmek için içerikleri didik didik eden botlar olduğu ortaya çıktı. Üstelik bu botlar sadece makalelerle yetinmiyor; Wikimedia Commons’taki görseller gibi başka kaynaklara da göz dikmiş durumdalar.

Botlar sisteme yük bindiriyor, kullanıcılar etkileniyor

Kullanıcıların genellikle daha popüler ve sık ziyaret edilen içeriklere yöneldiğini belirten Wikimedia, yapay zekâ botlarının ise nadiren açılan sayfalara kadar ulaştığını ifade etti. Bu durumun, sistem kaynaklarını gereksiz yere tükettiğini ve operasyonel maliyetleri artırdığını aktardı. Vakıf, paylaştığı verilere göre Wikipedia’daki toplam veri tüketiminin yaklaşık yüzde 65’inin bu botlardan kaynaklandığını duyurdu.

Wikimedia, bu botların yalnızca içerik toplamakla kalmayıp, topluluğa herhangi bir katkı sunmadan veriyi kullanmasının sürdürülebilir bir model oluşturmadığını açıkladı. Güvenlik ekiplerinin her gün yeni botları tespit edip engellemeye çalıştığını belirten vakıf, bu yoğunluğun zaman zaman gerçek kullanıcıların sayfalara erişimini de olumsuz etkilediğini bildirdi.

Şirket, bu soruna karşı çeşitli teknik çözümler üzerinde çalıştığını açıkladı. Öte yandan, yapay zekâ şirketlerinin Wikipedia’dan aldığı içerikleri yeterli kaynak göstermeden kullanmasının ciddi tartışmalara yol açtığını da ifade etti.