Microsoft, Windows 10 kullanıcılarına gösterdiği Windows 11'e geçiş ekranıyla ilgili bir karar aldı. Kullanıcılar, bir süre bu can sıkıcı ekranla karşılaşmayacaklar.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, dünyanın en popüler işletim sistemi Windows 10'un fişini çekmeye hazırlanıyor. Şirket, Ekim 2025 itibarıyla Windows 10 için sunduğu resmî desteği sonlandıracak ve kullanıcıların, Windows 11'e geçmekten başka çareleri kalmayacak.

Hâl böyle olunca Microsoft, Windows 10 kullanıcıları için uzun zamandır büyük bir reklam kampanyası uyguluyor. Bu kampanya kapsamında Windows 10 kullanıcılarına, Windows 11'e geçmelerine yönelik büyük açılış ekranları gösteriliyordu. Ancak bu reklamlar öyle bir hâl aldı ki kullanıcıların illallah etmelerine yol açtı. Rahatsızlığı nihayet kabul eden Microsoft'tan yeni bir hamle geldi.

Windows 10 kullanıcılarına Windows 11'e geçiş reklamları gösterilmeyecek!

Konuyla ilgili açıklama yapan Microsoft, kullanıcılardan gelen geri bildirimlere önem verdiklerini ve bu yüzden Windows 10 kullanıcılarına Windows 11'e geçişle ilgili açılış ekranı göstermeyeceğini söyledi. Reklam sayfası, Windows 10'un Nisan 2024 güncellemesini yükleyen tüm kullanıcılar için deaktif hâle getirildi.

Tabii bu durumun kalıcı olmayacağını da söyleyelim. Şirket, Ekim 2025 tarihi yaklaştıkça Windows 11'e geçiş için yeniden baskı yapmaya başlayacaktır. Ancak bunun kullanıcı gözünde pek de bir karşılığı olmadığı gerçeğini de göz önünde bulundurmak lazım. Hatırlayan okurlarımız vardır; bundan yıllar önce sizlerle paylaştığımız haberlerimizde, resmî desteği çoktan kesilen Windows 7'nin oldukça geniş bir kullanıcı kitlesine sahip olduğundan bahsediyorduk. Benzer bir durum, bugün tüm ihtiyaçlarımızı karşılayan Wİndows 10 için de yaşanacaktır.