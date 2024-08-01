Windows 11, Toplam Pazar Payında Rekor Kırdı

Windows 10'un artık sayılı günleri kalmışken Windows 11 pazar payını artırmaya başladı.

Microsoft, insanların ve kurumların Windows 11 kullanmaya başlaması için uzun zamandır ciddi bir çaba gösteriyor. Son dönemlerde kimse Windows 10'dan ayrılmaya niyetli gözükmezken, Windows 11 kullanıcılarının bir kısmı da bir önceki işletim sistemine dönmeye çalışıyordu. Windows 10'un ömrünün sonlarına yaklaşırken bu süreç tersine dönmüş gibi duruyor.

Windows 10, Ekim 2025'te desteğini kaybedecek. Bu durum da kullanıcıları Windows 11'e geçiş için motive etmiş gibi görünüyor. Zira Windows 11'in pazar payı, piyasaya sürüldüğünden bu yana ilk kez %30'a ulaşmayı başardı.

Windows 11'den rekor

Windows 11, Windows 10'un son dönemine girmesiyle birlikte bir canlanma yaşıyor. Statcounter'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre Windows 11, Windows işletim sistemi benimseme oranında %30'u aşmayı başardı. Windows 10'un pazar payındaki düşüş ile Windows 11'in pazar payındaki artış da oldukça yakın oldu.

Öte yandan Windows 11'in benimsenmesindeki ana nedenin ne olduğunu kesin olarak söylemek zor. Elbette ki pek çok kullanıcı, Windows 10'un desteği sona ermeden önce daha güncel bir işletim sistemine geçmek istemiş olabilir. Ayrıca yeni donanımların da Windows 11 ile gelmesi de bu durumu etkilemiş olabilir.

Öte yandan bu geçişi gönülsüz olarak gerçekleştirenler, çeşitli üçüncü parti uygulamalarını kullanarak işletim sistemlerini Windows 10 gibi kullanabilirler ancak bu durumda risk onlara aittir.