Windows 10 Arama Çubuğunda Oluşan Bir Hatadan Şikayet Edildi

Windows 10 kullanıcıları, işletim sisteminin temel özelliklerinden birinin çalışmayı durdurduğunu bildirdi. Sosyal medyada oldukça fazla kez paylaşılan bu durum birçok kullanıcıyı bir araya getirdi. Bildirilen soruna göre Windows Arama sekmesi bu sabah birçok kullanıcının bilgisayarında çalışmamaya başladı.

Windows Arama, bu sabahtan itibaren bazı Windows 10 kullanıcıları için çalışmaz hale geldi. Arama yapmaya çalıştıklarında arama kutusunun tamamen boş olduğunu ve sonuçları göstermediğini bildiren kullanıcılar sorunu sosyal medyada paylaştı. Windows Central, çok sayıda Windows 10 kullanıcısının problemden şikayet ettiğini bildirdi ancak sorunun şu anda ne kadar kullanıcıyı etkilediği henüz net olarak belli değil.

Kullanıcıların bildirdiğine göre, masaüstü arama aracını kullandıklarında ilgili sonuçlar yerine boş bir kutu geliyor. Şu anda dünya çapında işletim sisteminin 800 milyon kullanıcısı olduğunu düşünürsek kaç tanesinin sorundan etkilendiği belirsiz olsa da büyük bir sorun yaşandığı kesin gibi görünüyor. Windows 10 Başlat kısmında Bing’i devre dışı bırakmak gibi dolaşan çeşitli çözüm önerilerinin de kullanıcılar tarafından çok destek almadığını bildirelim. Kullanıcıların yorumu, problemin gerçekten sunucu kaynaklı olması durumunda, Microsoft'un bir düzeltme yayınlamasını beklemenin muhtemelen daha iyi olacağını düşündükleri yönünde.

Microsoft’tan yorum bekleniyor

Arama aracının, Windows'un en çok kullanılan özelliklerinden biri olduğunu ve normalde kullanıcıların bilgisayarlarında depolanan dosyaları, uygulamaları, e-postaları ve diğer içerikleri bulmasını kolaylaştırdığını hatırlatalım. Hatanın ABD Ulusal Güvenlik Ajansı’nın (NSA), Windows 10'da bilgisayar korsanları tarafından meşru görünen kötü amaçlı yazılımlar oluşturmak için kullanılabilecek büyük bir kusur keşfettiğini açıkladıktan sonra gelmesi de akıllarda soru işareti yaratan başka bir nokta oldu.

Microsoft’a yakın kaynaklar ortada bilgisayar korsanlarıyla ilgili herhangi bir kanıt olmadığını ve problemin basitçe çözülebilecek bir hata olduğunu bildirdi. Henüz problemle ilgili Microsoft’tan kesin bir çözüm gelmiş değil. Bazı kullanıcılar arama kısmının normale döndüğünü bildirse de bazıları sorunun devam ettiği yönünde yorum yapmayı sürdürüyor. Problemin kaynağı ve kesin çözüm yoluyla ilgili muhtemelen çok yakında bir güncelleme gelecektir.