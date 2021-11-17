Microsoft, Windows 10'un yılda iki kez sunulan özellik güncelleştirmeleri ile ilgili yeni bir karar aldı. Bu karara göre kullanıcılar, artık yılda 1 kez özellik güncelleştirmesi alacaklar.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, Windows 10 ile ilgili önemli bir karar aldığını açıkladı. Şirketin üst düzey yöneticilerinden John Cable tarafından yapılan açıklamalarda, Windows 10'a önemli yenilikler kazandıran ve yılda iki kez yayınlanan özellik güncellemelerinin, bundan sonra yılda bir kez yayınlanacağı ifade edildi. Yani Windows 10, artık özellikler açısından daha az yenilenecek.

Microsoft, kullanıcıyı deneyimine odaklandığı Windows 10 21H2 (Kasım 2021) güncellemesini kısa bir süre içerisinde tüm kullanıcılara dağıtacak. Kullanıcılar, bu güncellemeden sonraki 1 yıl içerisinde büyük ve önemli özellikler getiren bir güncelleme daha almayacaklar. Cable'a göre Wİndows 10'un bir sonraki büyük özellik güncelleştirmesi, 2022'nin 2. yarısı için programlanmış durumda.

Microsoft'un Windows 10 kararının nedeni, Windows 11

Microsoft tarafından yapılan açıklamalara göre Windows 11'in kullanıcı geri bildirimleri oldukça olumlu. Şirket bu yüzden, Windows 10 yerine Windows 11 için daha fazla çaba harcayacak. Yeni işletim sisteminin kullanıcılara ulaşma hızının beklentileri aştığını söyleyen Microsoft yetkilileri, Windows 11 yükseltmesini destekleyen kullanıcılar için dağıtım ağını da hızlandıracaklarını açıkladılar. Ancak bunun nasıl olacağına dair bir açıklama yapılmadı. Belki de önümüzdeki süreçte, Windows 11'in desteklediği işlemci sayısının artırıldığını görebiliriz.

Bu arada, Windows 10'u kullanmaya devam etmek isteyen kullanıcılar için geri sayımın başladığını da söylemek gerek. Zira Microsoft'un güncelleme döngüsü programına göre Windows 10, 2025 yılına kadar özellik güncellemesi almaya devam edecek. Ancak 2025 yılında neler olacağını şimdiden kestirmek oldukça zor. Şayet Windows 11, Windows 10'un yerini çok hızlı bir şekilde alırsa, Windows 10'dan kolaylıkla vazgeçilebilir gibi görünüyor...