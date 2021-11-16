Microsoft, Windows 11'le siyah renge bürünen 'mavi ekran hatasının' rengini değiştirmeye karar verdi. Windows 11'in son önizleme sürümüne ait güncelleme notları, söz konusu ekranın yeniden mavi olacağını gözler önüne serdi.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft'un geçtiğimiz ay kararlı sürüm olarak yayınladığı Windows 11, özellikle de görsel değişiklikleriyle dikkat çekti. İşletim sisteminin hemen her yerinde yapılan görsel değişikliklerle kullanıcı deneyimine yepyeni bir soluk getirildi. Ancak pek çok kullanıcının tepkisini çeken bir değişiklik vardı. Görünen o ki Microsoft, o değişiklikten vazgeçme kararı aldı.

Tüm Windows kullanıcılarının en büyük korkusu, "mavi ekran hatası" almaktır. Sistemdeki sayısız sorunlardan biri nedeniyle ortaya çıkan hata ekranı, zaman zaman tüm verilerin kaybına bile yol açabilir. İşte bu hata ekranı, Windows 11'le mavi renkten siyah renge dönüşmüştü. Kullanıcılar, bu durumdan pek de memnun olmamışlardı. Zira mavi ekran, Windows'un en popüler klişelerinden bir tanesiydi. Windows 11'in son önizleme sürümü için hazırlanan güncelleme sayfası ise hata ekranının yeniden mavi renge bürüneceğini duyurmuş durumda.

Windows 1.0'den beri maviydi

*Windows 11'deki hata ekranını görüyorsunuz.

Microsoft'un kritik hatalarla ilgili gösterdiği ekran, Windows 1.0'den beri mavi renkliydi. Şirket yalnızca, ekranda görünen detayları değiştirmişti. Örneğin :( şekli ile QR kod gibi detaylar, geçtiğimiz yıllarda kullanıma sunulmuştu. Microsoft'un paylaştığı güncelleme notu, söz konusu ekranın yeniden maviye döneceğini gözler önüne seriyor.

Windows 11'de siyah renge bürünen hata ekranıyla ilgili neden böyle bir karar alındığı bilinmiyor. Şirket, kullanıcılardan gelen geri bildirimleri değerlendirmiş olabilir. Belki de Windows 1.0'den bugüne kadar verilen hissin aynı şekilde sürdürülmesine karar verilmiştir. Dileriz hiçbirimiz bu ekran ile karşı karşıya gelmez ve rengin ne olduğunu bile hatırlamayız...

Hatırlamak isteyenlere... Windows 10'daki mavi ekran böyle görünüyordu