ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, bugün resmi blog sayfasında bir yazı yayınladı ve Windows 10’un 1 milyardan fazla aktif cihazda kullanıldığını açıkladı. Microsoft, 2015 yılında çıkardığı işletim sistemiyle kritik bir kilometre taşını da geride bırakmış oldu.

İşletim sistemi denildiğinde akla ilk gelen yazılımlardan bir tanesi hiç şüphesiz ki Microsoft’un Windows’u oluyor. Windows’un bu konuda akla ilk gelen yazılım olması, aslında elde ettiği müthiş büyüklükteki pazar payından kaynaklanıyor.

Global Stats’in verilerine göre Windows, masaüstü işletim sistemi pazarının %77,2’sinin sahibi konumunda bulunuyor. Windows’u %17,7 ile Apple’ın işletim sistemi olan macOS takip ediyor. Linux’un pazar payıysa %1,89.

Windows 10, 1 milyar cihaz barajını aştı:

Microsoft, resmi blog sayfasında yaptığı paylaşımda dünya genelinde 1 milyardan fazla cihazda Windows 10 kullanıldığını duyurdu. Böylelikle şirketin çıkardığı en son masaüstü işletim sistemi konumunda bulunan Windows 10, oldukça büyük bir başarı elde etmiş oldu.

Aslında ABD merkezli teknoloji devi, bu eşiğe çok daha önce ulaşmayı hedeflemişti. Microsoft, Windows 10’u 2015 yılında duyurduğunda 2 ila 3 yıl içerisinde bu başarıya ulaşılmasını bekliyordu ancak şirket, bir sene sonra yani Windows 10 Mobile’ın fişini çektiğinde koyduğu hedefi de terk etmişti.

Microsoft’un bu başarıya sadece bilgisayarlarla ulaşmadığını da hatırlatmak gerekiyor. Bu sayının içerisinde Xbox One konsolları ve HoloLens’ler de yer alıyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre Windows 10, 80.000'den fazla modelde çalışıyor.

Microsoft, ayrıca yaptığı açıklamada 17,8 milyon Windows Insider kullanıcısı olduğunu da ifade etti. Bu kullanıcılardan kaçının aktif olduğu belirtilmezken dünyanın her ülkesinde Insider kullanıcısı olduğu belirtildi. Ayrıca Fortune 500 şirketlerinin tamamının Windows 10 kullandığı açıklandı. Şirket, Windows 10’a olan yatırımlarının devam edeceğini de ifade etti.