Bir Reddit kullanıcısı, Microsoft mühendislerinin bile takdirini alabilecek bir Windows 10 Dosya Gezgini konsepti paylaştı. Söz konusu konsept, mevcut Dosya Gezgini uygulamasındaki tüm eksiklikleri tamamlarken; daha temiz bir kullanıcı deneyimi sunuyor.

Dünyanın en büyük yazılım şirketlerinden biri olan Microsoft, en güncel işletim sistemi konumunda bulunan Windows 10'u yaklaşık 6 yıl önce piyasaya sürdü. Şirket, o günden bu yana işletim sisteminde kullanıcı deneyimini iyileştirmek adına pek çok iyileştirme yapmış olsa da tasarım konusunda iddialı bir değişim sunmuş değil.

Windows 10'un sistem uygulamaları arasında tasarımı en az değişikliğe uygulayanlardan biri de Dosya Gezgini. Pek çok nedenle sık sık kullandığımız Windows 10 Dosya Gezgini, çeşitli iyileştirmeler alsa da büyük oranda aynı kullanıcı arayüzüne sahip. Pek çok kullanıcıya göre Dosya Gezgini artık hem işlevsel hem de görsel açıdan günümüz trendlerinin gerisinde kalmış durumda.

Reddit kullanıcısı tarafından oluşturulan Windows 10 Dosya Gezgini konsepti bu şekilde görünüyor;

Alur2020 adlı bir Reddit kullanıcısı, Dosya Gezgini için yeni bir konsept yayınladı ve konsepti inceleyen çoğu Reddit kullanıcısından olumlu yorum almayı başardı. Çok daha modern, dinamik ve işlevsel bir Dosya Gezgini arayüzü hayal eden Alur2020, popüler Windows 10 uygulamasını az da olsa macOS'un klasör arayüzüne benzetmiş durumda.

Microsoft'un yeni simge paketi ile güncellenen Dosya Gezgini, "Etiketler" adında önemli bir özellik alıyor. Bu özellik ile klasörlere birer etiket belirleyerek işaretleyebilir, tek tek isimlerine bakmadan yalnızca renklerinden neyle ilgili bir klasör olduğunu anlayabiliriz. Ayrıca sol alttaki klasör etiketlerine tıklayarak hangi sürücüde olursa olsun o etiketle işaretlenmiş tüm klasörleri aynı sayfada görüntüleyebilirsiniz.

Konsept dosya gezgini, çok daha temiz bir hızlı ayarlar menüsü sunuyor

Konsept Dosya Gezgini'ndeki bir başka küçük ancak önemli özellik, tarayıcı benzeri sayfa sekmelerinin olması. Halihazırda Windows 10'da birden fazla klasör açmak istediğinizde bu klasörleri farklı pencerelerde açmanız gerekiyor. Sekmeler özelliği, tüm klasörlerin tek bir pencere yer almasını, böylece daha temiz bir kullanıma sahip olmasını sağlıyor.

Dosya Gezgini konseptindeki bir diğer güncelleme ise hızlı ayarlar menüsünde. Bildiğiniz gibi mevcut hızlı ayarlar menüsü irili ufaklı simgeleri ve nispeten karmaşık düzeni ile çok da iyi bir kullanıcı deneyimi sunmuyor. Konsept dosya gezgini ise hızlı ayarlar düğmelerini belli bir düzende ve boyutta yerleştirerek daha kolay bir kullanım sunuyor.

Dürüst olmak gerekirse yukarıda ekran görüntülerini görmüş olduğunuz Dosya Gezgini konsepti, yıllardır kullanmakta olduğumuz Dosya Gezgini arayüzüne göre çok daha modern ve işlevsel bir uygulama sunuyor. Yalnızca sekmeler ve güncellenen hızlı ayarlar dahi konsept Dosya Gezgini'ni tercih etmek için mantıklı bir neden olabilir.