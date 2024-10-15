Microsoft, Windows 10 için donanım bilgilerini güncelleyerek kullanıcıların grafik kartı, RAM ve depolama alanı gibi ayrıntılara erişimini sağladı.

Microsoft, Windows 10 için önemli bir güncelleme sunarak Ayarlar uygulamasındaki "Hakkında" bölümünü yeniledi.

Yapılan bu yenilikle birlikte kullanıcılar, artık bilgisayarlarının grafik kartı modeli, video belleği miktarı, depolama alanı ve sürücü modeli gibi ayrıntılara kolayca erişebilecek. Kullanıcılar, RAM miktarının performansı nasıl etkilediği gibi sorulara cevap bulabilecekleri bir SSS (Sıkça Sorulan Sorular) bölümüne de ulaşabilecek.

Güvenlik güncellemeleri için ücretli abonelik dönemi

Yeni Windows 10 ön izleme ve beta sürümü 19045.5070 (KB5045594) ile gelen bu güncellemeyi kullanmak için ViVeTool uygulamasıyla iki özellik kimliğinin etkinleştirilmesi gerekiyor. Öncelikle ViVeTool'un GitHub'dan indirilip uygun bir klasöre çıkarılması, ardından Komut İstemi'ni yönetici olarak açarak ilgili komutların çalıştırılması gerekiyor.

Öte yandan 14 Ekim 2025 tarihinden itibaren Windows 10 kullanıcılarının güvenlik güncellemeleri alabilmesi için Microsoft’a ödeme yapması gerekecek. Bu program kapsamında ilk yıl için bilgisayar başına 61 dolarlık bir ücret talep edilecek. İkinci yıl bu ücret iki katına, üçüncü yıl ise dört katına çıkarak, toplam maliyetin bilgisayar başına 427 dolara ulaşmasına yol açacak.

Windows 10, çıkışının üzerinden 9 yıl geçtikten sonra nihayet bilgisayarınızın özelliklerini tam olarak gösterecek bir yapılandırmaya kavuştu.