Microsoft'un kısa bir süre önce Windows 10 kullanıcıları için sunduğu "KB4532693" güncellemesi, önemli bir sorunla birlikte geldi. Kullanıcılar, bu güncellemeyi yükledikten sonra masaüstlerinde bulunan dosyaların silindiğini bildiriyorlar. Microsoft, sorunun farkında olduğunu açıkladı.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft'un son işletim sistemi Windows 10, bugün milyonlarca bilgisayara hayat veriyor. Kullanıcıların büyük bir bölümü Windows 10 kullanmaktan memnunlar ancak Microsoft, zaman zaman yaşattığı sorunlarla tüketicilerin canını sıkıyor. Bu bağlamda Microsoft'un, Windows 10 için sunduğu güncellemelerin de yetersiz kaldığını açıkça söyleyebiliriz.

Geçtiğimiz dönemlerde sizlere onlarca Windows 10 haberi paylaştık. Bu haberlerin büyük bir bölümü, Microsoft'un sunduğu güncellemelerden sonra yaşanan sorunlar ile ilgiliydi. Microsoft, bilinen sorunları gidermek ve Windows 10'un performansını artırmak için düzenli olarak güncelleme yayınlıyor ancak bazı güncellemeler beraberinde yeni sorunlar da getiriyordu. Şimdi, Microsoft'un yayınladığı yeni bir güncelleme de ilginç bir sorun ile gündeme geldi.

Microsoft, kısa bir süre önce "KB4532693" kodlu güncellemeyi Windows 10 kullanıcılarının hizmetine sundu. Bu güncellemenin kullanılmaya başlamasıyla birlikte patlak veren yeni sorun, kullanıcıların masaüstlerinde yer alan tüm dosyalarının silinmesine neden oluyor. Microsoft'un resmi forumlarında pek çok kullanıcı tarafından bildirilen bu sorunun, Microsoft'un da takibinde olduğu açıklandı.

Söz konusu güncellemeyi yüklemeniz durumunda, benzer bir sorunu yaşama ihtimaliniz bulunuyor. Ancak söz konusu güncellemeyi zaten yüklediyseniz ve herhangi bir sorun da yaşamadıysanız, kendinizi şanslı hissedebilirsiniz. Çünkü pek çok kullanıcı, masaüstünde tuttuğu verilerinin tümünün silindiğini ve bir daha kurtaramadığını ifade ediyor.

Yapılan incelemelere göre Microsoft'un son güncellemesi, kullanıcılara ait profilleri yeniden adlandırıyor ve taşıyor. Bu da beraberinde, masaüstünde bulunan dosyaların silinme sorununu ortaya çıkarıyor. Hatta bazı kullanıcılara göre son güncelleme, bilgisayarda bulunan tüm dosyaları siliyor ve bilgisayarın sanki formattan yeni çıkmış gibi bir hal almasına yol açıyormuş.

Microsoft'un son güncellemesinin neden olduğu sorunun kaç kullanıcıyı etkilediği şu an için bilinmiyor. Aslına bakacak olursak bu durumu tespit etmek de neredeyse mümkün değil. Ancak bilinen bir şey var ki; Microsoft bu durumun farkında ve düzeltmeler için uğraşıyor. Eğer bu güncellemeyi henüz yüklemediyseniz, Windows 10 güncellemelerini bir süreliğine kapatmayı tercih edebilirsiniz.