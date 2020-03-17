Windows 10 işletim sistemiyle 1 milyardan fazla aktif cihazda faaliyet gösteren Microsoft, yeni bir güncelleştirme yayınladı. Windows 10 için yayınlanan yeni güncelleştirmeyle kullanıcıların karşılaştığı birçok soruna çözüm getirildi.

Geçtiğimiz günlerde Windows 10’un 1 milyardan fazla aktif cihazda kullanıldığını sizlere aktarmıştık. Siz de bu bir milyar cihazdan bir tanesini kullanıyorsanız Microsoft’un yayınladığı yeni toplu güncelleştirmeyi yüklemek isteyebilirsiniz.

Microsoft’un Windows 10 versiyon 1809 için yayınladığı KB4541331 opsiyonel güncelleştirmesiyle yazdırma sorunları gibi bazı hatalar düzeltiliyor. İşletim sisteminizi Windows 10 Build 17763.1131’e yükseltecek olan bu güncelleştirmeyi manuel olarak yüklemeniz gerekiyor.

Güncelleştirmeyle birlikte gelen yenilikler:

Doküman kaynağı yazdırıldığında ortaya çıkan sorun giderildi.

OpenEventLogA() fonksiyonu kullanılarak okunan kayıt sorunu düzeltildi.

fonksiyonu kullanılarak okunan kayıt sorunu düzeltildi. Windows 10 versiyon 1809 ’u güncelleştirirken ortaya çıkabilen oxEF hatası düzeltildi.

’u güncelleştirirken ortaya çıkabilen oxEF hatası düzeltildi. Microsoft Defender ATP Auto IR için ASCII olmayan dosya yolu desteği geliştirildi.

Bazı cihazların Microsoft Defender ATP Threat & Vulnerability Management’ı başarılı bir şekilde çalıştırmasını önleyen hata giderildi.

Microsoft Defender Advanced Threat Protection (ATP) Auto Incident Response (IR) sebebiyle bazı durumlarda otomatik olarak uyku moduna geçmesini önleyen sorun giderildi.

Advanced Threat Protection (ATP) Auto Incident Response (IR) sebebiyle bazı durumlarda otomatik olarak uyku moduna geçmesini önleyen sorun giderildi. backgroundCacheRefreshEnabled özelliği kullanımdayken meydana gelen Active Directory Federation Services (ADFS) sunucularındaki yüksek CPU kullanımı sorunu düzeltildi.

özelliği kullanımdayken meydana gelen Active Directory Federation Services (ADFS) sunucularındaki yüksek CPU kullanımı sorunu düzeltildi. Çok faktörlü kimlik doğrulaması kullanımda olmayan kullanıcıların üçüncü parti uygulamalara olan erişiminin kaybolmasını ve SAML hatalarını önleyen sorun giderildi.

kullanımda olmayan kullanıcıların üçüncü parti uygulamalara olan erişiminin kaybolmasını ve SAML hatalarını önleyen sorun giderildi. 0Auth, Security Assertion Markup Language (SAML), WS-Federation ve WS-Trust da dâhil olmak üzere ADFS’den gelen tüm belirteç (token) istekleri için performans geliştirilmesi yapıldı.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft’un KB4541331 güncelleştirmesiyle birlikte gelen diğer tüm yeniliklere ve hata düzeltmelerine buradan ulaşabilirsiniz.