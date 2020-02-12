Microsoft, Windows 10X üzerinde sürekli olarak geliştirmeler yapıyor. Şirketin açıklamasına göre, yeni işletim sisteminde güncellemelerin yüklemesi 90 saniyeden daha kısa sürecek.

Microsoft, yeni çift ekranlı cihazlar için tasarladığı yeni işletim sistemi Windows 10X hakkında yeni detaylar açıkladı. Yazılım devi, Windows 10'un bu özel sürümünü, işletim sistemini çok daha hızlı yüklemek ve güncellemek için yeniden yapılandırdı. Windows 10X ile işletim sistemi güncellemeleri çok daha kısa sürede yüklenecek.

Microsoft'a göre Windows 10X'in işletim sistemine güncelleme indirip uygulaması 90 saniyeden daha kısa sürecek. Şu anda Windows 10 kullanan üst düzey donanımlarda bile bu basit işlem dakikalar sürebiliyor ancak Microsoft, güncelleme performansını gözle görülür şekilde iyileştirmek için Windows 10X'i geliştirmeye çalışıyor.

Microsoft, Surface Neo gibi cihazlarda çalışan win32 masaüstü uygulamaları için yeni bir teknoloji üzerinde çalışıyor. Yeni teknoloji ile uygulamalar, sistem dosyalarını veya verilerinden izole şekilde yürütülecek. Yani Windows 10X işletim sisteminde sürücüler ve uygulamalar birbirinden ayrı çalışacak. Böylece Windows 10X işletim sistemine sahip bir cihaz, güncellemeleri çok daha hızlı yükleyecek ve yeniden başlatıldıktan sonra işletim sisteminin son sürümüne direkt geçmiş olacak.

Windows 10X önyüklü olarak gelecek çift ekranlı ve katlanabilir cihazların birçoğu, Intel’in yeni Lakefield işlemcilerinden güç alacak. Microsoft bu işlemcilerin güç tasarrufu için asimetrik olarak çalışan büyük ve küçük çekirdekler içereceğini açıkladı. Böylece, ağır masaüstü uygulamaları büyük çekirdeklerde, hafif uygulamalar ise küçük çekirdeklerde çalıştırılabilecek. Bu, özellikle pil ömründen tasarruf etmek için önemli bir adım.

Yeni işletim sistemi, Microsoft'un Surface Neo gibi çift ekranlı veya hibrit PC'lerde en iyi şekilde çalışmak üzere tasarlandı. Windows 10X'in öncelikli hedefi, kullanıcılara çok yönlülük ve erişilebilirlik sunmak.