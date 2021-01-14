Windows Central'da çalışan Zac Bowden, dizüstü bilgisayarlarda 2021 yılının bahar aylarında kullanılmaya başlanacak Windows 10X'in yeni bir ekran görüntüsünü sızdırdı.

Bildiğiniz üzere teknoloji devi Microsoft, uzun süredir işletim sistemlerinin yeni sürümü Windows 10X üzerinde yoğunlaşıyor. Yeni sürüm, başlarda sadece Lenovo Thinkpad X1 gibi katlanabilir ekranlı dizüstü bilgisayarlar için tasarlanmıştı ancak işler değişti ve Microsoft, cihaz desteğini genişleterek Windows 10X’i dizüstü bilgisayarlar için de geliştirmeye karar verdi.

Windows Central adlı internet sitesinde görev alan Zac Bowden, dizüstü bilgisayarlara kullanılacak Windows 10X olduğu iddia edilen bir ekran görüntüsü paylaştı. Sızdırılan görüntüde masaüstü ekranında yer alan görev çubuğunda son derece büyük simgelere sahip olan Outlook, Microsoft Edge ve Dosyalar gibi kısayollar bulunuyor.

Ekran görüntüsüyle birlikte, başlangıç animasyonu da ortaya çıktı

Yayınlanan ekran fotoğraflarında aynı zamanda başlat menüsü üzerinde Skype, Microsoft Teams ve Spotify gibi birçok uygulamanın kısayollarına yer verildiği görülüyor. Spotify, Evrensel Windows Platformu’nda yer almadığı için bu kısayolun Progress Web App (PWA) üzerinden oluşturulduğu düşünülüyor.

Zac Bowden’ın sızdırmış olduğu ekran görüntülerine ek olarak, Alumia Italia adlı bir Twitter hesabı da Windows 10X’in başlangıç animasyonun nasıl olabileceğine dair bir görüntü paylaştı. Windows 10X, 2021’nin bahar aylarında çıkacak ve zaman yaklaştıkça yeni sürüme dair detaylı bilgiler elde etmeye devam edeceğiz.