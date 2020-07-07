Window 11 Değil Windows 10X Geliyor: İşte Bilinen Tüm Detayl

Yeni Windows 10X, Microsoft'un tamamen modern teknolojilerle geliştirdiği yeni işletim sistemi. Hem dizayn hem de teknik açıdan birçok değişikliğe uğrayan Windows 10X hakkında bilinen bütün detayları sizlerle paylaştık.

Microsoft'un Windows 10 işletim sistemini sürekli geliştirmesi, Windows 11 konusundaki beklentileri iyice düşürmüştü. Ayrıca Microsoft forumlarında, Windows 11 ile ilgili sorulara verilen belirsiz cevaplar da Microsoft'un yeni bir işletim sistemi adı üzerine odaklanmadığını doğrular nitelikteydi. Nitekim kullandığımız cihazlar değişiyor ve Windows 10X geliyor.

Windows 10X, kullanıcılara sunacağı özellikleriyle birlikte bütün Windows kullanıcılarını heyecanlandırıyor. Yeni işletim sistemi Windows 10X’in tasarımından çıkış tarihine kadar bugüne dek açıklanan, kesinleşmek üzere bütün detaylarını sizlerle paylaştık. Keyifli okumalar dileriz.

Windows 10X ne zaman çıkacak?

Microsoft, yaptığı basın açıklamasında Windows 10X işletim sisteminin 2020 yılının ikinci yarısında kullanıcılarla buluşacağını açıkladı. Tahminlere göre Windows 10X’in çıkış tarihinin yıl sonundan önce olması beklenmiyor. Yeni işletim sistemini görmek için biraz daha bekleyeceğiz gibi duruyor.

Windows 10X hangi cihazlarda çalışacak?

Microsoft, ilk başlarda Windows 10X’i sadece katlanabilir çift ekrana sahip mobil cihazlara özel bir işletim sistemi olarak lanse etmişti. Şirket ilerleyen zamanlarda yeni işletim sisteminin bilgisayarlarda ve tek ekrana sahip diğer cihazlarda da kullanılacağını açıkladı.

Şu an piyasada çift ekranlı cihazlardan çok bilgisayar, tek ekranlı telefon ve tablet olduğu düşünüldüğünde; yeni işletim sisteminin daha geniş bir kitleye hitap edecek olması son derece mantıklı gibi gözüküyor. Windows 10X’in dizüstü bilgisayarlara da geleceğini daha önceki yazımızda belirtmiştik.

Şu an Windows 10X sadece 2020’nin ilk yarısından sonraki tarihlerde çıkacak cihazlarda bulunacak. Bu da demek oluyor ki yeni işletim sistemi Windows 10X'i kullanmak isterseniz, içerisinde Windows 10X yüklü yeni bir cihaz satın almanız gerekli.

Microsoft, Windows 10 kullanıcılarının bilgisayarlarını Windows 10X’e yükseltmesine olanak sağlayacak bir güncelleme yayınlamayacağını ve yeni işletim sisteminin internet üzerinden indirilemeyeceği de belirtti.

Windows 10X özellikleri

Yenilenmiş kullanıcı arayüzü

Yeni Başlat menüsü

Yeni Görev Çubuğu

Yeni Eylem Merkezi

Yeni başlangıç ekranı

Oluşturma Modu

Eski uygulamaları destekleyen işletim sistemi

Geliştirilmiş Windows güncellemeleri

Dinamik arka plan

Yenilenmiş kullanıcı arayüzü: Denetim Masası, Dosya Gezgini ve İletişim Çubuğu yok

Windows 10X, tamamen modern teknolojiyle geliştirilmiş yeni bir kullanıcı arayüzüne sahip. Yeni işletim sistemi, görünümünü cihazın pozisyonuna göre ayarlayabiliyor. Örnek verecek olursak katlanabilir bilgisayarlarda, işletim sisteminizi bilgisayarın tablet, dizüstü bilgisayar ve film modu gibi seçeneklerinde farklı şekillerde kullanabiliyor olacaksınız.

Windows 10 ve önceki nesillerinde bulunan Denetim Masası, Dosya Gezgini ve İletişim Çubuğu gibi özellikler Windows 10X’de kullanılamayacak. Microsoft Shell kullanıcı arayüzünün tamamen yeniden tasarlandığı düşünüldüğünde yukarıda belirttiğimiz işlemleri eskiye göre çok daha kolay gerçekleştireceğimize şüphe yok.

Yeni Başlat menüsü

Microsoft, yeni Başlat menüsünü üretkenliğe daha çok odaklanmış bir şekilde tasarladığını belirtiyor. Yeni Başlat menüsünün üst kısmında internet üzerinden arama yapmanıza olanak sağlayan arama çubuğu ve bilgisayarda bulunan uygulamalara erişebileceğiniz bir kısım bulunuyor. Kullanıcılar, son kaydettikleri Microsoft Office belgeleri ve internette en son gezindikleri sitelere Başlat menüsünden kolay bir şekilde erişim sağlayabilecek.

Başlat menüsü, kullanıcıların isteğine göre kişiselleştirebilir olacak. Başlat menüsünde hangi uygulamayı, klasörü veya internet sitesini görmek istediğinize kendiniz karar verebileceksiniz. Ayrıca dilediğiniz uygulamaları tek bir klasör altında toplayabileceksiniz. Dilerseniz Windows 10X Başlat Menüsü tasarımı hakkında daha önce yazmış olduğumuz yazıya buradan ulaşabilirsiniz.

Yeni Görev Çubuğu

Yeni Windows 10X işletim sistemi, kullanıcıların kendi tercihlerine göre ayarlanabilen Görev Çubuğuna sahip. Yeni Görev Çubuğunda sabitlenmiş ve çalışan öğeler gözükecek ve tıpkı Windows 10’da olduğu gibi kullanıcılar çubuğu sağ tarafa sürükleme seçeneğine de sahip olacak.

Yeni Görev Çubuğu, dokunmatik merkezli bir sisteme sahip. Bu da demek oluyor ki Görev Çubuğunu dokunmatik ekranda kullandığınız zaman yeni bir uygulama açtığınızda Görev Çubuğu minimalize edilecek. Cihaza klavye ve fare bağladığınızda ise Görev Çubuğu eski tarzında minimalize olmadan çalışmaya devam edecek.

Yeni Eylem Merkezi

Yeni Başlat Menüsü ve Görev Çubuğu’na ek olarak Windows 10X’de bir de yeni Eylem Merkezi bulunuyor. Bu yeni Eylem Merkezi üzerinden bilgisayarınızda hızlı bir şekilde basit ayarlamalar yapabilirsiniz. Bu ayarların içerisinde ses ayarları, cihazın pil yüzdesi, güç seçenekleri, ekran parlaklığı gibi kullanıcının işine yarayacak seçenekler bulunuyor.

Yeni Başlangıç Ekranı

Microsoft, Windows 10X’de her şeyi baştan aşağı yeniledi ve bilgisayarı ilk çalıştırdığımız zaman karşımıza çıkan başlangıç ekranı da bu değişimden nasibini aldı. Windows başlangıç ekranı, tıpkı önceki nesillerde olduğu gibi kullanıcılara kurulum aşamasında yol göstermeye devam ediyor.

Önceki nesillerinden farklı olan tarafları ise başlangıç ekranının modern bir şekilde tamamen yeniden tasarlanması ve Cortana’nın artık kullanılamıyor oluşu. Microsoft’un Windows kullanıcılarına sunmuş olduğu kişisel asistan Cortana, Windows 10X başlangıç ekranında maalesef kullanılamıyor.

Oluşturma modu

Compose Mode yani Oluşturma Modu, Windows 10X’de Eylem Merkezi’nde konumlandırılan tamamen üretkenliğe odaklandırılmış yeni bir özellik olarak karşımıza çıkıyor. Bu özelliğin amacı ise cihazları dizüstü bilgisayar gibi kullanabilmek. Yeni Oluşturma Modu, klavyeyi Surface Neo gibi cihazlara yerleştirdiğiniz anda klavye ve fare arasında geçiş sağlayarak kullanıcının Touchpad tarzında bir sanal klavyeye erişimini sağlıyor.

Bu sanal klavye üzerinden kullanıcılar, Emoji veya GIF seçeneklerine erişebiliyor, mürekkep özelliği sayesinde fareyi kalem gibi kullanarak yazı yazabiliyor. Oluşturma modu aktif olduğunda, Görev Çubuğu geleneksel halini koruyarak ekranda minimalize edilmeden durabiliyor, böylelikle kullanıcılar fare üzerinden bilgisayardaki bütün özelliklere rahatça erişebiliyor.

Windows 10X’de uygulamaların pencere modu yerine tam ekran çalışacağı bilinen bir gerçek. Ancak Oluşturma Modu aktif olduğu zaman uygulamalar arası erişimin kolaylaşması için pencere modunun bir şekilde aktif edilmesi gerekiyor. Windows cihazların dizüstü bilgisayar gibi kullanılmasını hedefliyorsa, pencere moduna bir an önce izin vermeli.

Eski uygulamaları destekleyen işletim sistemi

Windows 10X'in tamamen yeni ve modern teknolojiyle donatıldığını daha önce de belirtmiştik. Microsoft, Windows 10X’den önce çıkarılan uygulamaların yeni sistemde tamamen kusursuz bir şekilde çalışması için çok fazla emek harcıyor.

Microsoft, aynı anda açık olan iki eski uygulamanın birlikte daha iyi çalışabileceğini söylüyor. Yani aynı anda bir eski bir yeni uygulama çalıştırmak çok az da olsa bir gecikme yaşatabilirken, iki eski uygulama aynı anda daha kusursuz bir şekilde çalışabilecek.

Geliştirilmiş Windows güncellemeleri

Microsoft, Windows Update sistemini Windows 10X’te daha hızlı çalışacak bir şekilde tasarlıyor. Yeni gelen güncelleştirmelerin yüklenmesi, Windows 10’da olduğu gibi uzun sürmeyecek ve güncellemeler siz bilgisayarınızı kullanırken arka planda indikten yeniden başlatılmaya hazır olduğunda kullanıcıları uyaracak.

Şirketin yaptığı testlere göre güncelleme yüklendikten sonra sistemin yeniden başlatılıp hazır hale getirilmesi 90 saniyeden daha kısa bir sürede gerçekleşecek. Windows 10’da yaklaşık 10-15 dakika güncelleme beklediğimizi düşünürsek yeni güncellemelerin bu kadar kısa sürmesi büyük bir avantaj.

Dinamik arka plan

Henüz resmi olarak açıklanmasa da, Windows 10X’in duruma göre değişebilen dinamik arka plana sahip olacağı söylentiler arasında. Söylenenlere göre sistem, kendisini cihazın saatine göre ayarlayarak sabah, öğle ve akşam görüntüsünde dağ manzaralı arka plana sahip. Bu arka plan aynı zamanda bir görünüp bir kaybolan bulutlara da sahip olacağı söyleniyor.