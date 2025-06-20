Microsoft, Windows 11'de işleri kolaylaştıracak bir özelliği test etmeye başladı. Bu yeni özellik, kullanıcıların kolayca GIF dosyaları oluşturmalarını sağlayacak. Peki yeni özellik, ne zaman kullanılabilir olacak?

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, Windows 11'in Dev ve Canary sürümlerinde yeni bir özelliği test etmeye başladı. Ekran Alıntısı aracı üzerinde test edilen yeni özellik, bazı kullanıcıların çok işine yarayacak gibi görünüyor. Gelin hep birlikte detaylara bakalım.

Microsoft'un test etmeye başladığı yeni özellik, GIF dosyalarla ilgili. Bilindiği üzere bu dosya formatı, oldukça popüler ve insanlar tarafından çok seviliyor. Ancak Microsoft, bugüne kadar GIF oluşturmayı sağlayan bir özellik sunmamıştı. Kullanıcılar, GIF içerikler için üçüncü taraf platformlar veya yazılımlar kullanmak zorundaydılar. Test edilen yeni özellik, bu durumun ortadan kalkmasını sağlayacak. Kullanıcılar, doğrudan Windows 11 içinde kendi GIF dosyalarını oluşturabilecekler.

Peki Windows 11'in GIF oluşturma özelliği nasıl kullanılacak?

Windows 11'in GIF oluşturma özelliği, Ekran Alıntısı aracının video kaydı alma bölümü altında yer alacak. Kullanıcı, tıpkı ekran kaydı alıyor gibi alanı seçecek ve kaydı başlatacak. 30 saniyeye kadar olan videolar, isteğe bağlı olarak GIF olarak kaydedilebilecek. Yeni özellik, depolama alanı tasarrufu için GIF kalitesinin ayarlanmasına izin verecek.

Microsoft, yeni özelliğin ne zaman kullanılabilir olacağına ilişkin bir şey söylemedi. Ancak bu özelliğin henüz erken aşamada olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Özellik, Windows 11'in Dev ve Canary test sürümlerinde genel testlere açıldıktan sonra bir süre daha test edilecek. Ardından da genel erişime açılacak. Bakalım bu süreç, ne kadar sürecek.