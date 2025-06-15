Microsoft'ta Nostaljik "Hata": Windows 11 Açılış Sesi, Vista ile Değiştirildi (Tamam da Niye?)

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Microsoft'ta Nostaljik "Hata": Windows 11 Açılış Sesi, Vista ile Değiştirildi (Tamam da Niye?)
Bir Microsoft geliştiricisi, Windows 11'in geliştirici beta sürümündeki açılış müziğini bilinçli olarak Windows Vista ile değiştirdi. Peki geliştirici, hata sanılan bu değişikliği niye yaptı?

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, kullanıcıları eğlendiren bir işe imza attı. Windows 11'in güncel geliştirici beta sürümüne şaka amaçlı bir çalışma yapan bir geliştirici, Windows 11 açılışında Vista'nın açılış sesini dinletmeye başladı. Peki bu nereden çıktı? Microsoft geliştiricisi, nasıl böyle bir "hata" yaptı?

Apple'ın geçtiğimiz hafta duyurduğu iOS 26 işletim sistemi, "Liquid Glass" isimli yeni tasarım diliyle gündeme bomba gibi düştü. Pek çok kişi, Apple'ın yeni tasarım dilini Windows Vista'ya benzetti. Hâl böyle olunca bir Microsoft geliştiricisi, Windows 11'in geliştirici beta sürümündeki açılış sesini değiştirmeye karar verdi. Brandon LeBlanc isimli geliştirici, bunu bilinçli yapmış olsa da Microsoft, yaşanan durumu  Windows 11 geliştirici beta sürümünde bilinen hatalar listesine ekledi.

Hemen hatırlayalım: Windows Vista'nın açılış sesi şöyleydi:

Bu arada; Windows 10 veya Windows 11 gibi sürümlerde Windows Vista açılış sesini ayarlamanız mümkün. Bunun için yapmanız gereken şey, açılış sesinin ".wav" uzantılı versiyonunu temin ettikten sonra Windows Kayıt Defteri ile ses ayarlarında birkaç değişiklik
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Microsoft, Windows 11'in sonraki geliştirici sürümünde bu "hatayı" düzeltecektir. Ancak kullanıcılar, bu gelişme ile yayımlanmasının üzerinden nereydeyse 20 yıl geçen Windows Vista'yı yeniden hatırlayarak, nostalji yaşamış oldular.

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Kaynak : https://www.neowin.net/news/microsoft-accidentally-replaced-windows-11-startup-sound-with-one-from-vista/
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