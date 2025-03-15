Windows 11 için yayımlanan KB5053598 güncellemesi, yükleme hataları, mavi ekran sorunları ve sistem çökmesi gibi ciddi problemlerle gündemde.

Microsoft’un Windows 11 için yayınladığı son güncelleme, kullanıcıların canını epey sıktı. KB5053598 kodlu bu güncelleme, hatalar ve yükleme sıkıntılarıyla birlikte geldi ve doğal olarak tepki çekti. Güncellemeyi yükleyenler, beklenmedik sorunlarla karşılaşırken, bazıları güncellemeyi hiç yükleyemedi bile. Kısacası, işler pek yolunda gitmiyor.

Microsoft'un Windows 11 için yayınladığı yeni güncelleme, kullanıcıların ciddi sorunlarla karşılaşmasına neden oldu. KB5053598 kodlu bu güncelleme, hatalar ve yükleme problemleri nedeniyle tepki çekti.

Yükleme aşamasında takılı kalıyor

Windows 11 24H2 sürümüne zorunlu bir yama olarak sunulan KB5053598 güncellemesi, yükleme aşamasında birçok hata koduyla karşılaştı. Kullanıcılar, 0x800f0993, 0x800F081F, 0x80070032 ve 0xC004F211 gibi hata kodları aldıklarını bildirdi. Aynı zamanda bazı sistemlerde kurulum sürecinin belirli yüzdelerde takılı kaldığı aktarıldı. Güncellemenin %6, %20, %38 gibi erken aşamalarda ya da %98 ve %99 gibi son aşamalarda başarısız olduğu yönünde raporlar paylaşıldı.

Güncelleme başarılı bir şekilde yüklense bile sorunların devam ettiği aktarıldı. Bazı kullanıcılar, güncelleme sonrası mavi ekran hatalarıyla karşılaştıklarını, sistemin açılmadığını ve Uzak Masaüstü Protokolü (RDP) bağlantılarının kesildiğini bildirdi. Microsoft’un ise bu sorunlarla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadığı ve herhangi bir çözüm sunmadığı ifade edildi.

KB5053598 güncellemesinin, kötü niyetli kişilerin sistemde yetki yükseltmesine neden olabilecek CVE-2025-24983 kodlu güvenlik açığını kapatmak amacıyla yayımlandığı aktarıldı. Ancak güncellemenin, kullanıcı deneyimi açısından ciddi sorunlara yol açarak beklentilerin aksine bir tablo oluşturduğu belirtildi. Mevcut durumda en güvenli çözümün, Windows Update üzerinden güncellemeyi geri almak olduğu ifade edildi.