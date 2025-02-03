Microsoft, Windows 11’in donanım gereksinimlerini aşmayı sağlayan resmi kılavuzunu destek belgelerinden kaldırdı.

Microsoft, Windows 11’in donanım gereksinimlerini aşmayı sağlayan resmi kılavuzunu destek belgelerinden kaldırdı. Daha önce yayımlanan bu yöntem, donanım uyumluluğu sağlanamayan bilgisayarlarda Windows 11’e geçiş imkânı sunuyordu. Şirketin bu kararı eski donanımlara verilen desteğin giderek azalması şeklinde değerlendiriliyor.

Windows 11, 2021’de çıkarıldığında işlemci ve TPM 2.0 zorunluluğu nedeniyle eleştirilerin odağı olmuştu. Kullanıcıların bu kısıtlamaları aşabilmesi için Microsoft, resmi belgelerinde alternatif bir yöntem paylaşmıştı. Kayıt Defteri’nde yapılan bir değişiklikle, desteklenmeyen cihazlara da Windows 11 yüklenebiliyordu. Ancak şirket bu yöntemin sistem kararsızlığına ve çeşitli hatalara yol açabileceği konusunda kullanıcıları uyarmıştı.

Eski yöntem artık desteklenmiyor, yeni öneri: Donanım yükseltin

Microsoft’un destek belgelerinden kaldırdığı yöntem, Kayıt Defteri’nde yapılan belirli bir anahtar değişikliğine dayanıyordu. Bazı kullanıcılar için hâlâ geçerli olsa da Microsoft bu yöntemin stabilite sağlayacağına veya sorunsuz bir deneyim sunacağına dair bir garanti veremiyor. Microsoft, kullanıcıların eski donanımları güncellemek yerine, Windows 11’in gereksinimlerini karşılayan yeni cihazlara geçmelerini tavsiye ediyor.

Bu kararla birlikte Microsoft, donanım gereksinimlerinde herhangi bir esneklik sağlamayacağını bir kez daha netleştirdi. Şirket, güvenlik, performans ve sistem kararlılığı gibi nedenleri öne sürerek kullanıcıları Windows 11 uyumlu yeni donanımlara yönlendirmeye devam edecek.

Kaldırılan yöntem nasıl çalışıyordu?

Microsoft’un artık desteklemediği bu yöntem için Windows Kayıt Defteri’nde belirli bir ayarın değiştirilmesi gerekiyordu:

Kayıt Defteri Konumu: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Setup\MoSetup

Ad: AllowUpgradesWithUnsupportedTPMOrCPU

Tür: REG_DWORD

Değer: 1