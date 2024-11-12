Windows Tuşunun Öğrenince "Büyük Rahatlıkmış!" Dedirtecek, Çok Bilinmeyen Fonksiyonları: Tek Tek Anlattık

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Bilgisayar klavyenizin sol alt köşesinde bulunan Windows tuşu, birçok kısayol için kullanılıyor. Peki bu kısayollardan hangilerini biliyorsunuz?

En basitlerinden bahsetmiyoruz, bu tuş, herkesin bildiklerinden ziyade bilmediği kısayollar için de kullanılıyor.

İşte onlardan bazıları

Windows + Shift + S - Ekran Görüntüsü Alma

Ekranın belirli bir kısmının veya tamamının görüntüsünü almanızı sağlar. Özellikle ekran görüntüsü almanız gerektiğinde oldukça pratik bir seçenektir.

Windows + L - Bilgisayarı Kilitle

Hızlıca bilgisayarı kilitlemek için kullanılır, özellikle kısa süreliğine bilgisayar başından ayrılırken çok kullanışlıdır.

Windows + V - Pano Geçmişini Aç

windows v

Bu kısımda daha önce kopyalanmış metinlerin ve görüntülerin geçmişine ulaşabilirsiniz. Özellikle aynı anda birden fazla kopya yapmanız gerektiğinde oldukça işe yarayan bir yöntem.

Not: Windows 10 ve sonrası sürümler için geçerlidir.

Windows + H - Dikte Modunu Başlat

dikte

Ekranda metin yazılabilen bir alandayken mikrofonu kullanarak konuştuklarınızın yazıya dökülmesini sağlar.

Windows + . (Nokta) - Emoji Paneli

emoji paneli

Bu kısayol, emoji panelini açarak metin alanlarına emoji eklemeyi kolaylaştırıyor. Ayrıca gif ve sembollere de buradan erişebilirsiniz.

Windows + P - Ekran Yansıtma Seçenekleri

windows p

Sunum veya çoklu ekran paylaşımı için ekran ayarlarını değiştirmekte rahatlıkla bu kısayolu kullanabilirsiniz.

Bu kısayolları kullanarak zamandan tasarruf ederken pratik bir şekilde bilgisayarınızı kullanabilirsiniz. Peki sizin bildiğiniz kısayolları hangisi? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın!

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