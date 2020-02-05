Karantina Altındaki Wuhan'ın Yeni Görüntüleri (Video)

Corona virüsünün ilk tespit edildiği yer olan Çin’in Wuhan şehrinde devam eden karantina drone ile görüntülendi. Yayınlanan görüntülerde, iki haftadır karantinanın devam ettiği şehrin boş sokakları görünüyor.

Çin’in Wuhan şehri, şu anda binlerce kişiyi etkisi altına alıp yaklaşık 500 insanın ölümüne neden olan corona virüsünün ilk tespit edildiği yerdi. Corona virüsünün tespit edilmesinin ardından Wuhan’da 23 Ocak’ta karantina ilan edilmişti.

Wuhan sakinleri, insanlık tarihinin yaşadığı en büyük karantinalarından birini yaşıyor. 23 Ocak’ta ilan edilen karantina ile beraber şehirdeki bütün toplu taşıma durduruldu. Toplu taşıma ile beraber şehirde kişisel araç kullanımı da karantina boyunca yasaklandı. Marketler, hastaneler ve kolluk kuvvetleri merkezleri haricinde bütün kurumların kapandığı şehrin yollarında sadece resmi araçlar ve gıda taşıyan araçlar bulunuyor.

Karantina ile beraber yaklaşık 11 milyon kişinin yaşadığı Wuhan, tam bir hayalet şehre dönüştü. ABC News’in drone ile çektiği görüntülerde şehrin sokakları ve yolları bomboş görüntülendi. Videoda sadece yolda seyir halinde bulunan iki resmi araç ve bir bisikletli görünüyor.

Yaklaşık 45 milyon insan karantina altında

Wuhan’da tespit edilmesinin ardından hızlı bir şekilde yayılmaya devam eden corona virüsü nedeniyle Wuhan’la beraber 15 şehirde daha karantina ilan edildi. Söz konusu 15 şehirde yaklaşık 45 milyon insan yaşıyor.

Liverpool Üniversitesi’nden kentsel tasarım uzmanı olan Fei Chen, toplu taşımanın durdurulmasının insanların toplu halde seyahatlerini engelleyerek virüsün yayılmasını engelleyeceğini söyledi.

İnsanlar sadece gıda ve maske almak için dışarı çıkıyorlar

Karantinanın devam ettiği Wuhan’dan gelen bilgiler, insanların sadece gıda malzemeleri ve koruyucu maske almak için dışarı çıktıklarını gösteriyor. Wuhan’da yaşayan insanlar gıda malzemelerini hala açık olan marketlerden alıyorlar. Market çalışanları ise tüm vücutlarını kaplayacak şekilde üretilen koruyucu kıyafetlerle çalışmaya devam ediyorlar.

Reuters haber ajansı, Çin yönetiminin çiftçilerden sebze üretimini artırmalarını istediğini bildirdi. Kapalı olan bazı yollar, gıda malzemelerin ulaştırılması için bazı dönemlerde açılıyor. Çin yönetimi, ayrıca gıda malzemesi ve maske fiyatlarında büyük artış uygulayan satıcılara da ağır cezalar uygulama kararı aldı.

Wuhan’daki hastanelerin virüs salgınına yakalanan insanlara yetersiz gelmesi nedeniyle büyük kamu binaları ve stadyumlar hastanelere dönüştürüldü.

Wuhan’ında dahil olduğu 15 şehirde karantina devam ederken corona virüsü yayılmaya devam ediyor. Virüs nedeniyle şu ana kadar 500’e yakın insan hayatını kaybetti. Binlerce insan ise virüs nedeniyle tedavi görmeye devam ediyor. Çin yönetimi, corona virüsü salgını nedeniyle ilan edilen karantinaların ne zaman kaldırılacağı konusunda henüz bir açıklama yapmadı.

2 haftadır karantinanın devam ettiği Wuhan'ın boş sokaklarını gösteren video: