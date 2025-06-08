Apple yarınki WWDC 2025 etkinliğine hazırlanırken bugün, Apple'ın yarın tanıtacağı iOS 26 arayüzünün ve 20. yıla özel iPhone'un kod adı ortaya çıktı.

Apple’ın en büyük etkinliklerinden biri olan WWDC 2025 nihayet yarın başlıyor. Bu yılki etkinliğin en çok konuşulan konuları arasında Apple’ın işletim sistemlerinde yapacağı büyük tasarım değişiklikleri var. Özellikle de iki yeni isim ortaya çıkmış durumda. Bunlar Liquid Glass ve Glasswing.

Liquid Glass, Apple’ın iOS 26 ile tanıtacağı yepyeni arayüz tasarımının adı. Bu stil zamanla iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV, Vision Pro ve CarPlay’e de gelecek. Yeni tasarım, uygulama içi kontrolleri ve araç çubuklarını daha şeffaf, parlak ve derinlikli hâle getiriyor. Apple’ın amacı; tüm cihazlarında daha tutarlı, modern ve etkileyici bir görsel kimlik oluşturmak.

Liquid Glass ve Glasswing, Apple'ın gelecek cihazlarının bel kemiği

Glasswing ise 2027’de çıkması beklenen iPhone’un Apple içindeki kod adı. Bu özel iPhone modelinin, iPhone’un 20. yılına özel olarak tamamen camdan, kavisli kenarlara sahip, ultra ince çerçeveli ve çentiksiz ekranlı bir tasarımla geleceği söyleniyor. İsmini cam kanatlı bir kelebekten alan Glasswing, Apple’ın donanımda da şeffaf ve kusursuz bir görünüm hedeflediğini ortaya koyuyor.

Liquid Glass ve Glasswing, sadece isim olarak değil, Apple’ın yazılım ile donanım arasında nasıl bir bağ kurmayı planladığının da bir göstergesi. Tıpkı düz tasarımın büyük ekranlı iPhone ve Apple Watch’larla aynı dönemde hayatımıza girmesi gibi, Liquid Glass da yeni nesil Apple cihazlarının görünümünü şekillendirecek gibi duruyor.

Etkinlikte, Apple’ın tasarım ekibinin başındaki Alan Dye’ın Liquid Glass’ı resmen tanıtması bekleniyor ve şimdilik tek yapabileceğimiz şey yarınki etkinliği bekleyip görmek. Yarın tüm gelişmeleri yine buradan sizlere aktarıyor olacağız.