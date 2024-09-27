X, bir siyasetçi ile ilgili paylaşılan bilgilere erişim engeli getirdi. Hiçbir yasal dayanağı olmayan bu hamle, X'e olan güveni sarsmış durumda. İşte yaşananlar...

Dünyanın en popüler mikroblog platformu X, skandal olarak kabul edebileceğimiz bir işe imza attı. Milyarder iş insanı Elon Musk yönetimindeki platform, bir siyasetçi ile ilgili bilgilerin paylaşıldığı bir belgeye erişim engeli getirdi. Tamamen keyfi olarak alınan bu karar, platforma olan güveni sarsacak türden.

Konumuz bu değil ancak yine de açıklayalım; Elon Musk, Donald Trump'a açık destek ilan etti. İkilinin arası da oldukça iyi. İşte platformda yasaklanan bağlantı tam olarak bununla ilgili. Görünen o ki Donald Trump'ın seçim kampanyasına zeval geleceğini düşünen Elon Musk ve ekibi, Trump'ın yardımcılığına aday olan James David Vance hakkında sızdırılan belgelere erişimi engellemiş durumda.

Haberi servis eden gazeteci de X'ten uzaklaştırıldı

James David Vance ile ilgili sızıntıyı gündeme getiren isim, Ken Klippenstein isimli bir gazeteciydi. X yönetimi, bu gazeteciyi de platformdan uzaklaştırdı. Gazeteciye ait X hesabı kapatılırken, Ken Klippenstein'in internet sitesiyle ilgili paylaşılan bağlantılar da silinmiş durumda. Yani Elon Musk ve ekibi, büyük bir ambargo uygulamaya başladı.

Bu arada; X, konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada Ken Klippenstein'in hesabının neden askıya alındığına ilişkin detay verildi. X'in açıklamasına göre hesabın askıya alınmasının nedeni, sızdırılmış bir dosyada, bir kişiye ait kişisel verilerin açıkça yer alıyor olmasıydı. Ancak Klippenstein'ın makalesine giden bağlantıların neden engellendiğine ilişkin herhangi bir şey söylenmedi.

X cephesinde yaşananlar, aslında hepimizi ilgilendiriyor. Zira bu tür olaylar, Elon Musk ve ekibinin istediği siyasetçileri öne çıkarıp, istemediklerine ambargo uygulayabileceği anlamına geliyor. Bu da ifade özgürlüğünün açık bir ihlali...