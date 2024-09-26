Incogni, sosyal medya platformlarının veri kullanımı ve verileri koruma yöntemlerini analiz ettiği bir çalışma yaptı. Sonuçlar, bu konuda en güvenli ve en riskli platformları ortaya çıkardı.

Dünya çapında milyarlarca insan sosyal medya platformlarını kullanıyor. Durum böyle olunca da verilerin korunması konusunda gizlilik ve güvenlik büyük önem taşıyor. Her bir platformun bu konuda hamleleri olsa da hepsi aynı güvenliği sağlamıyor.

Incogni tarafından yapılan bir araştırma, bu konuda dikkat çeken verileri gözler önüne serdi. Çalışma, gizlilik konusunda en yüksek ve en az riski taşıyan platformları bizlerle buluşturdu. Sonuçlar pek şaşırtıcı değil.

Gizlilik konusunda en riskli platformlar Facebook ve LinkedIn, en güvenliler ise Reddit ve Snapchat oldu

Incogni, çalışmada toplamda 15 popüler sosyal ağı inceledi. Bu platformların kullanıcı verilerini kullanımına, şeffaflığa, kullanım kolaylığına (veri kullanımını basit şekilde anlatma), kullanıcının rızasını almaya, veri sızıntılarına ve onları korumak için nasıl önlemler aldıklarına dair kapsamlı bir analiz yapıldı. Bunlar sonucunda verilen puanlarla da en riskli ve en az riskli platformlar belirlendi.

Sonuçlara göre 16,13 puan alan LinkedIn, 16,51 puan alan Facebook Messenger ve 18,98 puan alan Facebook kullanıcı gizliliği konusunda en riskli platformlar olarak belirlendi. Maalesef sonuçlara göre bu platformlarda verilerimiz pek güvende değil. Instagram’ın 15,84 ile sondan 4’üncü olduğunu da belirtelim. WhatsApp ise 8’inci sırada yer alıyor. Son sıradaki 4 platformun 4’ünün Meta’dan olması dikkat çekici.

Öte yandan en az riskli platform ise 8,9 puan alan Reddit oldu. Onu, 9,99 ile Snapchat ve 10,49 ile Pinterest takip etti. Bulgulara göre bu platformlar, kullanıcı gizliliği konusunda en iyi önlemleri ve veri kullanımına sahip.

Sadece veri toplama kategorisinde Telegram en güvenli, Instagram en riskli platform oldu

Diğer kategorileri çıkarıp sadece veri toplama tarafına baktığımızda ise farklı bir liste görüyoruz. Burada Telegram en az riskli olmayı başarmış. Onu WhatsApp ve Reddit takip ediyor.

Veri toplamada en risklilerde ise son sırada Instagram bulunuyor. Arkasında Facebook, Facebook Messenger ve YouTube var. Yine Meta platformlarının sonlarda yer alması dikkat çekiyor. Bu listede üstte yer alan tek platform WhatsApp. O da uçtan uca şifreleme özelliği nedeniyle güvenli uygulamalar arasında öne çıkmayı başarmış.

Bunun dışında çalışma, platformların kullanıcı verilerini hesaplar silinse bile 180 güne kadar elinde tutabildiğini gözler önüne sermiş. Yani hesabınızı silseniz bile veriler 6 aya kadar kalmaya devam ediyor. Bu da olası saldırılar konusunda ciddi bir risk.

Araştırma, milyarların kullandığı uygulamaların hâlâ o kadar güvenli olmadığını gözler önüne serdi. Kullanıcıların verilerinin toplanması konusunda daha fazla farkındalığa sahip olması ve platformların da güvenlik önlemlerini artırması şart.