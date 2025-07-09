X'in CEO’su Linda Yaccarino, görevinden ayrıldığını açıkladı. Yaklaşık 18 aylık görev süresinde şirketin dönüşümüne liderlik etti. Reklam baskıları, yapay zekâ entegrasyonu ve ifade özgürlüğü politikaları, Yaccarino'nun görev sürecinde öne çıkan başlıca konular oldu. Teknoloji dünyasında dikkat çeken bu ayrılık, platformun geleceğine dair soru işaretlerini de beraberinde getirdi.

X'in CEO koltuğunda yaklaşık 18 aydır oturan Linda Yaccarino, görevinden ayrıldığını açıkladı. Elon Musk tarafından 2023’te göreve getirilen Yaccarino, bu süreçte platformda dikkat çeken yapısal değişimlerin başındaki isimdi.

Görevi bırakma kararını X’te paylaşan Yaccarino, Elon Musk’la ilk görüşmelerinden bu yana bu sürecin kendisi için büyük bir fırsat olduğunu söyledi. Görevde olduğu süre boyunca ifade özgürlüğünü savunmak, şirketi yeniden yapılandırmak ve X’i çok amaçlı bir platforma dönüştürmek için çalıştığını vurguladı.

Reklam baskısı, platform değişimi ve yapay zekâ entegrasyonu bir arada yaşandı

Yaccarino, X'e katılmadan önce uzun süre NBCUniversal’ın reklam birimini yönetmişti. CEO olarak görev yaptığı dönemde reklam sektöründen gelen baskılarla karşı karşıya kalan Yaccarino, Musk’ın reklamverenlere yönelik sert açıklamaları sonrası birçok markayla sorunlar yaşadı. Şirket, reklam boykotlarına karşı hukuki adımlar atarak reklamcılık alanında bazı dengeleri değiştirmeye çalıştı.

Yaccarino döneminde X, sosyal medya platformu kimliğinin ötesine geçmek adına bir dizi yenilik hayata geçirdi. Bağlı televizyon uygulaması kullanıma sunulurken, Visa ile geliştirilen bir ödeme altyapısının da yakında aktif edilmesi planlandı. Şirket ayrıca içerik üreticileri ve spor organizasyonlarıyla iş birliklerini artırdı, yeni yayın projeleri başlattı.

Görev süresi boyunca X’in ifade özgürlüğü politikalarında da değişim yaşandı. Daha az denetimli içerik politikası izleyen platform, bu yaklaşımıyla sektörde farklılaşmayı hedefledi. Aynı dönemde Elon Musk'ın kurduğu xAI şirketi, X’i hisse karşılığı bünyesine kattı ve geliştirdiği Grok isimli yapay zekâ sohbet botunu platforma entegre etti.

Yaccarino’nun ayrılığıyla birlikte X’in yönetim kadrosunda yeni bir döneme girilmesi bekleniyor. Şirketin bundan sonraki yol haritası ve liderlik planları ise yakında daha netleşecek.