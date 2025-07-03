Tesla'nın insansı robotu Optimus ile ilgili Elon Musk'ın hedefleri başlamadan bitmiş gibi görünüyor. Şirket yepyeni bir tasarım için üretimleri durdurdu.

Çinli kaynaklara göre Tesla yaklaşık bir buçuk ay önce Optimus için parça alımını durdurdu. Şirket, hem robotun donanımını hem de yazılımını yeniden gözden geçiriyor. Bu sebeple üretim de durdurulmuş durumda. Tesla, bu yıl 5.000 adet Optimus üretmeyi hedefliyordu ama şimdiye kadar yalnızca 1.000 civarında üretim yapılabildi. Parça tedarikinin durmasıyla bu hedefin artık pek mümkün görünmediği ifade ediliyor.

Haziran başında Optimus projesinin başındaki Milan Kovac, Tesla’dan ayrılmıştı. Onun yerine Tesla’nın yapay zekâ yazılımı başkanı Ashok Elluswamy geldi. Bu değişimle birlikte seri üretime geçmeden önce robotun tasarımı daha da geliştirilecek ve üretim peşi sıra başlatılacak.

Mevcut Optimus'un çok fazla sorunu var

Optimus’un bazı teknik sorunları da var. Şu anda motorlar fazla ısınıyor, elleri yeterince güçlü değil, bazı parçalar çabuk bozuluyor ve pil ömrü kısa. Tesla bu sebeple şu an farklı tedarikçilerden gelen örnekleri test ediyor.

Geçen yıl tanıtılan robotlar şov yapmış olsa da hareketlerin çoğu uzaktan kontrolle gerçekleşmişti. Şu anda Optimus sadece Tesla’nın batarya atölyelerinde basit taşıma işleri yapıyor ve performansı henüz insan işçilerin yakınına bile yaklaşamıyor.

Elon Musk üretim planının hâlâ arkasında

Elon Musk’ın iddialı planı ise hâlâ geçerli. Önümüzdeki yıl 50 bin, 2029’da ise 500 bin Optimus üretmeyi hedefliyor. Bu hedef şu anki durumla kıyaslanınca gülünç gelebilir ama Elon Musk'ın daha önce açıklandığı 1 milyonluk üretim planının aşağı çekilmiş hâli olduğunu da belirtelim.

Tüm bu gelişmelerin ardından Tesla’nın bu yılki hissedarlar toplantısında Optimus’un yeni versiyonunu tanıtarak hem yatırımcıları hem de ortaklarını rahatlatmayı hedeflediği söyleniyor ama işleri toparlamak pek kolay olmayacak.