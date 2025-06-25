xAI’nin Grok modeline belge düzenleme özelliği eklenebileceği iddia edildi. Özelliğin öncelikli olarak elektronik tabloları desteklemesi bekleniyor. Sızdırılan kodlara göre Grok, elektronik tabloları düzenleyebilen bir araçla güncellenebilir. Bu hamle, xAI’nin büyük rakipleriyle rekabette geri kalmak istemediğini gösteriyor.

xAI’nin yapay zekâ modeli Grok için yeni bir özellik yolda olabilir. Sızdırılan bazı kodlar, Grok’un yakın zamanda elektronik tablolar başta olmak üzere dosya düzenleme yeteneği kazanabileceğine işaret ediyor. Görünüşe göre sistem, kullanıcıların dosyalarıyla doğrudan etkileşime girerek düzenleme yapabilecek şekilde geliştiriliyor.

Şimdilik test aşamasında olduğu tahmin edilen bu özellikle birlikte Grok, kullanıcıyla etkileşime geçerek dosya üzerinde doğrudan düzenleme yapabilecek. Özelliğin şimdilik sadece elektronik tablolarla sınırlı olduğu görülüyor. Belgeler, sunumlar ya da görsel dosyalarla ilgili bir detay ise şimdilik paylaşılmış değil.

Grok, belge düzenleme araçlarına entegre edilebilir

Bu yeni özellikle Grok’un da tıpkı rakip yapay zekâ asistanları gibi üretkenlik araçlarına entegre edilmesi planlanıyor. OpenAI, Google ve Microsoft zaten kendi sistemlerini belge düzenleme platformlarına çoktan dahil etti. Grok’un bu alana girmesi ise xAI’nin bu büyük oyuncularla rekabette geri kalmamak istediğini gösteriyor.

xAI, kısa bir süre önce Grok Studio adını verdiği yeni aracını da duyurdu. Bu araç sayesinde kullanıcılar, bölünmüş ekran üzerinden Grok ile birlikte belge, kod, rapor ve benzeri içerikler üretebiliyor. Ayrıca “çalışma alanları” adı verilen özel bölümlerle dosyalar ve yapılan konuşmalar tek bir yerde toplanabiliyor. Sistemin ne zaman kullanıma sunulacağı ise şimdilik belirsiz. Ancak özellik devreye girdiğinde, veri gizliliği ve dosya güvenliği gibi konuların yeniden gündeme gelmesi muhtemel.