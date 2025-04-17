X'teki DM'lerin kaldırılacağına dair yapılan açıklama panik yaratmıştı. Şirketten işin aslına dair yeni açıklama geldi.

Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından olan X tarafından dün yapılan bir açıklama, tüm dünyanın gündemine oturmuştu. O açıklamada şirkette çalışan Zach Warunek, yakında DM özelliğinin kaldırılacağını belirtti.

Bu durum kısa sürede tüm kullanıcılarda panik yarattı ve X’te DM’lerin tamamen silineceğine dair bir söylentinin yayılmasına neden oldu. Ancak işin aslı böyle değil. Bir başka çalışan, yaptığı paylaşımla panik olanların yüreğine su serpti.

Yepyeni bir mesaj özelliği geleceği için DM’lerin kalkacağı ifade edildi

Yapılan ikinci açıklamada, ilk açıklamanın yanlış anlaşıldığı, şirketin mesajları tamamen ortadan kaldırma gibi bir planının olmadığı belirtildi. DM’lerin kaldırılmak yerine yeniden yazıldığının altı çizildi.

Yani DM sayfasının kullanıcı arayüzü ve arka taraftaki yapısı değiştirilecek, daha yeni bir mesajlaşma özelliği kullanıma sunulacak. Şirketin daha önce XChat isimli bir mesajlaşma özelliği test ettiğini görmüştük. Muhtemelen şu anki DM’lerin yerine XChat gelecek.

Yeni özellik geldiğinde eski DM’lerinize hiçbir şey olmayacağının da altını çizelim. Sadece mesajlaşma deneyiminin değiştiğini göreceksiniz, hiçbir şey silinmeyecek. Bu değişin ne zaman olacağı belli değil ancak yakında yaşanabilir.