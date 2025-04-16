X'in yazılım mühendisi Zach Warunek, X'te DM özelliğinin tamamen kaldırılacağını ve yerini XChat'in alacağını duyurdu.

X'te yıllardır alıştığımız DM kutusu artık tarihe karışıyor. Platform, özel mesajlaşma sistemini tamamen kaldırmaya hazırlanıyor. Yerine ise XChat adında yepyeni bir sohbet sistemi geliyor. Yani artık mesajlaşmalar XChat üzerinden gerçekleşecek.

X’te yazılım mühendisi olarak çalışan Zach Warunek, 16 Nisan 2025’te yaptığı bir paylaşımla DM kutusunun tamamen kaldırılacağını açıkladı. Sadece mesaj istekleri değil, tüm özel mesajlaşma sistemi rafa kalkıyor. Yani önümüzdeki günlerde kullanıcıları yepyeni bir sohbet arayüzü bekliyor.

XChat’ test edilmeye başladı

XChat adıyla geliştirilen yeni sistemin, bireysel mesajların yanı sıra grup sohbetleri ve medya paylaşımları gibi çok yönlü iletişim seçenekleri sunacağı açıklandı. Uygulama araştırmacısı Nima Owji, paylaştığı ekran görüntülerinde klasik mesaj kutusunun yerini daha modern bir sohbet panelinin alacağını gösterdi. Owji ayrıca, X çalışanlarının bu yeni sistemi şirket içinde test etmeye başladığını belirtti.

X tarafından henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak uygulama kodlarında tespit edilen ifadeler ve şirket içi kaynaklardan aktarılan bilgiler, XChat’in yakın zamanda kullanıcılarla buluşturulacağını ortaya koydu. Böylelikle X mesajlaşma sisteminde köklü bir dönüşüm sürecine adım attı da diyebiliriz.