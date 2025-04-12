Instagram’ın test ettiği Storylines özelliğiyle hikâyeler, tematik bir yapıda sıralanarak ayrı bir akış içinde sunulabilecek.

Instagram’a yeni bir özellik daha geliyor: Storylines. Uygulamanın henüz duyurulmayan bu yeni özelliği, sosyal medya uygulamalarındaki yenilikleri sık sık paylaşan Alessandro Paluzzi tarafından sızdırıldı.

Storylines sayesinde kullanıcıların hikâyelerini belli bir düzen içinde, akış halinde paylaşabilmesi mümkün olacak gibi gözüküyor. Paylaşılan ekran görüntülerine göre bu özellik, hikâyeleri birbirine bağlı bir yapı içinde sunmayı amaçlıyor.

Storylines, klasik hikâye mantığını değiştirebilir

Dikkat çeken bir detay ise, bu akışın normal hikâye sıralamasında en son paylaşılan içerik gibi görünmemesi. Yani sızdırılan görsele bakılırsa, Storylines içinde paylaşılan hikâyeler klasik sistemden biraz daha farklı işliyor.

Bu da, kullanıcıların belli bir konuya ya da temaya bağlı hikâyelerini tek bir yerde toplayabileceği anlamına geliyor. Yani her hikâye ayrı ayrı değil, bir bütünün parçası gibi görünecek diyebiliriz. Hikâyeler arasında geçiş yapılabilecek bir yapı olacağı tahmin ediliyor. Özellik şu an test aşamasında ve Instagram cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmedi.