Elon Musk, X'in engelleme özelliğinde çok büyük bir değişikliğe gidileceğini duyurdu. Yakında bir kişiyi engelleseniz bile o kişi gönderilerinizi görmeye devam edecek.

Elon Musk başa geçtiğinden beri birçok önemli değişikliğe uğrayan X, sürekli yeni güncellemeler alıyordu. Şimdi ise en çok kullanılan özelliklerinden olan “engelleme” işleviyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Musk, hesapları engelleme özelliğine önemli bir yenilik geleceğini duyurdu. Değişikle birlikte engelleme özelliği “hafifletilmiş” olacak.

Bir hesabı engelleseniz bile gönderilerinizi görmeye devam edecek

Musk tarafından “artık zamanı geldi” ifadeleriyle nitelendirilen yenilik, bir hesap engellense bile herkese açık gönderilerin görünmeye devam etmesini sağlayacak. Yani artık bir kişiyi engellediğinizde o kişi gönderilerinizi görebilecek. Kısacası hesaba girdiğinizde “@xxx kişisi seni engelledi” ifadesini gördüğümüz günler sona eriyor.

Gönderiler görülebilecek olsa da etkileşim tamamen engellenmiş olmaya devam edecek. Yani engellediğiniz kişi sadece gönderilerinizi görebilecek. Yorum, mesaj gibi etkileşim araçlarını kullanamayacaklar.

Şirketten The Verge’e konuşan bir kişiye göre bu adım, engellenen hesapların zaten farklı yöntemlerle hesapları görebilmesi nedeniyle atıldı. Engellenen bir kişi, engel olmayan bir hesaba geçip onu engelleyen kişiyi görüntüleyebiliyordu. Ya da direkt olarak tarayıcıdan hesaplarına giriş yapmadan gönderileri görebiliyorlardı. Bu nedenle de engellenen hesapların paylaşımları görememesi “anlamsız” olarak görüldü ve yeni özellikte karar kılındı.