X, temsilci atamadığı ve istenilen hesapları kaldırmadığı nedeniyle Brezilya'da yasaklanmıştı. Platform, başta yasakla mücadele edeceğini söylese de ülkenin isteklerine uymaya başladı.

X, eylül başında Brezilya ile arasındaki gerginlikle gündeme gelmişti. Ülkedeki yetkililer, temsilci aramayı reddetmesi ve dezenformasyon yaydığı için kaldırılması gereken hesapları kaldırmaması nedeniyle platformu yasaklamıştı. X’in sahibi Elon Musk da bu kararı eleştirmiş ve mücadele edeceklerini belirtmişti.

Ancak gelen yeni haberler, sosyal medya devinin karara olan yaklaşımını değiştireceğini ortaya koydu. The New York Times’a (NYT) göre X, Brezilya Yüksek Mahkemesi’nn emirlerine uymaya başladı.

X’in temsilci atadığı ve bahsi geçen hesapları kaldırdığı söyleniyor

NYT’nin X’in avukatlarının açıklamalarına dayandırdığı raporuna göre şirket, Brezilya’nın istediği şeyleri yerine getirdi. Teknoloji devinin ülkede bir temsilci atadığı, yetkililerin belirlediği dezenformasyon yayan hesapları kaldırdığı ve verilen para cezalarını ödediği ifade edildi.

Ancak hâlâ her şeyin tamamlanmadığı da aktarıldı. Buna göre X’in hâlâ Brezilya Yüksek Mahkemesi’ne sağlaması gereken belgeler var. Bunun için de 5 gün civarı süresi bulunuyor. Belgelerden birinin, X’in temsilci atadığına dair bir resmî belge olduğu söyleniyor. Yani temsilci atanmış ancak atandığına dair resmî bir belge mahkemeye verilmemiş.

Elon Musk ve X, en başta bu kararı “sansür” olarak nitelendirmiş ve mücadele edeceklerini söylemişlerdi. Ancak Brezilya’nın günlük 1 milyon dolara kadar çıkabilecek ceza ve yasağı kaldırmama tehditleri, platformun geri adım atmasını sağladı. Gerekli belgeleri sağladıklarında ülkede yakında yeniden faaliyetlerine başladıklarını görebiliriz.