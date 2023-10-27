X, beklendiği gibi ücretli aboneliklerine iki yeni paket daha ekledi. Artık platformda Temel, Premium ve reklamsız deneyim sunan Premium+ olmak üzere üç abonelik var. İşte fiyatları ve sunduğu bazı avantajlar...

Geçtiğimiz günlerde X’e (Twitter) iki yeni Premium aboneliği geleceği ve sistemin değişeceği açıklanmıştı. Elon Musk yönetimindeki platform, bugün bu paketleri resmen kullanıma sundu. Artık X’te toplamda üç Premium aboneliği var.

Yeni aboneliklerin eklenmesiyle ücretli paketler, “Temel”, “Premium” ve “Premium+” olarak isimlendirildi. Yeni abonelikler, şimdilik sadece X’in web sürümünde mevcut. İşte tüm bu paketlerin sunduğu özellikler ve fiyatları.

Temel abonelik

En ucuz paket olarak karşımıza çıkan temel abonelik, mavi tik ve içerik üreterek para kazanma gibi özellikleri içermiyor. Ancak gönderi düzenleme, uzun videolar gibi özelliklere erişmek mümkün. Reklamlı olduğunu da ekleyelim.

Temel aboneliğin sunduğu avantajlar

Gönderi düzenleme

Gönderiyi geri alma

Uzun gönderiler ve videolar

Video indirme

Okuyucu (uzun gönderileri daha kolay okumayı sağlıyor)

Arka planda video oynatma

Küçük yanıt artışı

Öne Çıkanlar sekmesi, uygulama simgeleri ve beğenileri, onay işaretini ve abonelikleri gizleme

X Temel abonelik fiyatı

Aylık 56,25 TL Yıllık 598,09 TL

Premium ve Premium+

Premium ve Premium+’ın sundukları arasında çok fazla fark yok. Premium+’ın en öne çıkan yanı sıfır reklam içermesi. Premium’da ise yarı yarıya oranda daha az reklam bulunuyor. Ayrıca plus aboneliğinde en büyük yanıt artışı da var. Bunlar dışında mavi tik, kişiselleştirilme özellikleri, X Pro, para kazanma gibi özellikler her iki pakette de karşımıza çıkıyor.

Premium aboneliğin sunduğu avantajlar

Mavi tik

Sana özel ve Takip Edilenler kısımlarında yarı yarıya reklam

Gönderi paylaşarak para kazanma, içerik üreticisi abonelikleri

X Pro

Gönderiyi geri alma

Gönderi düzenleme

Uzun gönderiler ve videolar

Video indirme

Okuyucu (uzun gönderileri daha kolay okumayı sağlıyor)

Arka planda video oynatma

Daha büyük yanıt artışı

Öne Çıkanlar sekmesi, uygulama simgeleri, beğenileri, onay işaretini ve abonelikleri gizleme

X Premium fiyatı

Aylık 150 TL Yıllık 1.569,99 TL

Premium+’ın sunduğu avantajlar

Sana Özel ve Takip Edilenler kısımlarında sıfır reklam

Mavi tik

Gönderi paylaşarak para kazanma, içerik üreticisi abonelikleri

X Pro

Gönderi düzenleme

Gönderiyi geri alma

Uzun gönderiler ve videolar

Video indirme

Okuyucu (uzun gönderileri daha kolay okumayı sağlıyor)

Arka planda video oynatma

En büyük yanıt artışı

Öne Çıkanlar sekmesi, uygulama simgeleri, beğenileri, onay işaretini ve abonelikleri gizleme

X Premium+ fiyatı

Aylık 300 TL Yıllık 3.139,98 TL

Temel, Premium ve Premium+ aboneliklerinin sunduğu tüm avantajlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.