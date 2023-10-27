Geçtiğimiz günlerde X’e (Twitter) iki yeni Premium aboneliği geleceği ve sistemin değişeceği açıklanmıştı. Elon Musk yönetimindeki platform, bugün bu paketleri resmen kullanıma sundu. Artık X’te toplamda üç Premium aboneliği var.
Yeni aboneliklerin eklenmesiyle ücretli paketler, “Temel”, “Premium” ve “Premium+” olarak isimlendirildi. Yeni abonelikler, şimdilik sadece X’in web sürümünde mevcut. İşte tüm bu paketlerin sunduğu özellikler ve fiyatları.
Temel abonelik
En ucuz paket olarak karşımıza çıkan temel abonelik, mavi tik ve içerik üreterek para kazanma gibi özellikleri içermiyor. Ancak gönderi düzenleme, uzun videolar gibi özelliklere erişmek mümkün. Reklamlı olduğunu da ekleyelim.
Temel aboneliğin sunduğu avantajlar
- Gönderi düzenleme
- Gönderiyi geri alma
- Uzun gönderiler ve videolar
- Video indirme
- Okuyucu (uzun gönderileri daha kolay okumayı sağlıyor)
- Arka planda video oynatma
- Küçük yanıt artışı
- Öne Çıkanlar sekmesi, uygulama simgeleri ve beğenileri, onay işaretini ve abonelikleri gizleme
X Temel abonelik fiyatı
|Aylık
|56,25 TL
|Yıllık
|598,09 TL
Premium ve Premium+
Premium ve Premium+’ın sundukları arasında çok fazla fark yok. Premium+’ın en öne çıkan yanı sıfır reklam içermesi. Premium’da ise yarı yarıya oranda daha az reklam bulunuyor. Ayrıca plus aboneliğinde en büyük yanıt artışı da var. Bunlar dışında mavi tik, kişiselleştirilme özellikleri, X Pro, para kazanma gibi özellikler her iki pakette de karşımıza çıkıyor.
Premium aboneliğin sunduğu avantajlar
- Mavi tik
- Sana özel ve Takip Edilenler kısımlarında yarı yarıya reklam
- Gönderi paylaşarak para kazanma, içerik üreticisi abonelikleri
- X Pro
- Gönderiyi geri alma
- Gönderi düzenleme
- Uzun gönderiler ve videolar
- Video indirme
- Okuyucu (uzun gönderileri daha kolay okumayı sağlıyor)
- Arka planda video oynatma
- Daha büyük yanıt artışı
- Öne Çıkanlar sekmesi, uygulama simgeleri, beğenileri, onay işaretini ve abonelikleri gizleme
X Premium fiyatı
|Aylık
|150 TL
|Yıllık
|1.569,99 TL
Premium+’ın sunduğu avantajlar
- Sana Özel ve Takip Edilenler kısımlarında sıfır reklam
- Mavi tik
- Gönderi paylaşarak para kazanma, içerik üreticisi abonelikleri
- X Pro
- Gönderi düzenleme
- Gönderiyi geri alma
- Uzun gönderiler ve videolar
- Video indirme
- Okuyucu (uzun gönderileri daha kolay okumayı sağlıyor)
- Arka planda video oynatma
- En büyük yanıt artışı
- Öne Çıkanlar sekmesi, uygulama simgeleri, beğenileri, onay işaretini ve abonelikleri gizleme
X Premium+ fiyatı
|Aylık
|300 TL
|Yıllık
|3.139,98 TL
Temel, Premium ve Premium+ aboneliklerinin sunduğu tüm avantajlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.