X'in üzerinde çalıştığı 3 yeni özellik ortaya çıktı. Bu üç özelliğin hepsi, uygulamadaki kullanıcı deneyimine seviye atlatacak.

Elon Musk yönetimindeki X de her sosyal medya platformu gibi düzenli olarak kullanıcı deneyimini iyileştirme amacıyla yeni özellikler getiriyordu. Şimdi ise platforma gelecek bazı yenilikler ortaya çıktı.

Bu 3 yeni özelliğin, MacRumors’tan analist Aaron Perris tarafından uygulamanın iOS sürümüne geleceği fark edildi.

Profil fotoğraflarından insanları takip edebileceksiniz

Yakında X’teki kullanıcıların profil fotoğraflarının yanına bir “+” simgesi eklendiğini göreceğiz. Bu simgeye bastığınızda o kullanıcıyı takip edebileceksiniz. Yani takip etmek için profile girme ihtiyacınız kalmayacak.

Bu özelliğin çok yararlı olacağını söyleyebiliriz. İnsanların hızlı bir şekilde birbirini takip etmesine olanak tanıyarak zaman kazandıracak ve uğraştan kurtaracak.

Kaydırarak beğenmenin varsayılan olması ve yeni beğenme kutucuğu

Özelliklerden ikincisi, gönderileri kaydırarak bazı işlevleri yerine getirmeyi sağlayan özelliğin varsayılan olarak açılması olduğunu göreceğiz. Kaydırarak beğenme gibi işlevleri gerçekleştirebiliyorsunuz.

Son olarak pil şeklinde yepyeni bir buton eklendiğini göreceğiz. Yukarıdan beğenme butonunun etrafını sardığını görebilirsiniz. Bir nevi tasarım değişikliği diyebiliriz. Bastığınızda o kısmın etrafında pil şeklinde bir kutucuk çıkacak. Böylece neye bastıığınızı daha iyi anlayabileceksiniz.

X, şu anda bu özellikleri test ediyor. Maalesef ne zaman kullanıma sunulacakları hakkında bir bilgi yok. Geldiklerinde sizleri bilgilendireceğiz.