Xbox, 2024 yılı kişisel özetlerini kullanıcılarıyla buluşturdu. Yıl İncelemesi isimli özet, en çok oynadığınız oyunlardan toplam oyun sürenize kadar birçok detayı gösteriyor.

2024’ün sonun gelmemizle birlikte farklı platformlardan kullanıcıların yıllık özetlerini içeren listeler yayımlanıyordu. Microsoft da Xbox özelinde bunu yapan şirketlerden biriydi. Şimdi de “Xbox 2024 Yıl İncelemesi” resmen yayımlandı.

2024 Yıl İncelemesi, Xbox ağı üzerinden bu yıl içinde neler yaptığınıza dair kişisel bir özet sunuyor. Oynadığınız oyunlardan platforma kadar her şeye ulaşmanız mümkün.

Kaç saat oyun oynadığınız, en çok hangi türü tercih ettiğiniz ve daha fazlası “Xbox 2024 Yıl İncelemesi”nde

Eğer siz de Xbox kullanıcısıysanız buradaki bağlantı üzerinden 2024 yılı özetinize ulaşabilirsiniz. Hesabınıza giriş yapmanız yeterli. Hemen sonrasında tüm detayları görebiliyorsunuz.

Özette neler olduğuna bakacak olursak ilk olarak toplam oyun süreniz karşınıza çıkıyor. Tabii Bunun yanı sıra en çok oynadığınız ay, en çok oynadığınız tür ve tercih edilen platforma (konsol, PC ve mobil gibi) ulaşabiliyorsunuz. Tabii ben Xbox'ı tek bir oyun için kullandığımdan çok çeşit yok. Ancak siz farklı oyunları oynuyorsanız burada daha farklı detaylara ulaşabilirsiniz.

Tabii ki en çok oynadığınız oyunlar da var. 3 oyun özette süreleriyle birlikte gösteriliyor. Ayrıca topluluk oyuncu puanınız, en aktif oyuncular arasında hangi yüzdelik dilime girdiğiniz gibi güzel detaylar da var.