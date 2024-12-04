Xbox Game Pass kütüphanesine aralık ayı boyunca eklenecek oyunlar açıklandı. Bu ay toplam değeri 6.470 TL'yi aşan 10 oyun abonelere sunulacak.

Oyun fiyatlarının çok yüksek olması nedeniyle çok tercih edilen Xbox Game Pass’e her ay düzenli olarak yeni oyunlar getiriyordu. Şimdi ise Microsoft, aralık ayında kütüphaneye gelecek oyunları açıkladı.

Listeye baktığımızda bu ay toplam değeri 6.470 TL'den fazla olan 10 adet oyunun Game Pass’e ekleneceğini görüyoruz. En çok dikkat çekenin ise Bethesda’nın yeni oyunu Indiana Jones and the Great Circle olduğunu söyleyebiliriz.

Xbox Game Pass'e bu ay gelecek oyunlar

Oyun Normal fiyatı Ekleneceği tarih Crash Team Racing Nitro-Fueled (Konsol) 239,50 TL 4 Aralık Forza Motorsport (Konsol) 1.599 TL 4 Aralık Hauntii (Konsol) 56,25 TL 4 Aralık Humanity (Konsol) 490 TL 4 Aralık EA Sports WRC (PC ve Konsol) 1.799,99 TL 5 Aralık Overthrown (PC ve Konsol) Belli değil 5 Aralık Indiana Jones and the Great Circle (PC ve Konsol) 2.050 TL 9 Aralık Wildfrost (PC ve Konsol) - 10 Aralık Carrion (PC ve Konsol) 56,25 TL 2 Ocak Road 96 (PC ve Konsol) 179 TL 7 Ocak

*Listede oyunların indirimsiz fiyatlarını baz aldık.

*Forza MOtorsport, Hauntii, Humanity, Game Pass Standart aboneliğine ekleniyor.

*Indiana Jones and the Great Circle ve Overthrown, ilk günden Game Pass'e gelecek.

Aralıkta Game Pass'ten kaldırılacak oyunlar

15 Aralık

Amnesia: The Bunker (PC ve Konsol)

Forager (PC ve Konsol)

Forza Horizon 4 (PC ve Konsol)

Rainbow Billy: The Curse of the Leviathan (PC ve Konsol)

Rise of the Tomb Raider (PC ve Konsol)

Tin Hearts (PC ve Konsol)

The Quarry (Konsol)

31 Aralık