Toplam Değeri 6.470 TL'den Fazla Oyun Ücretsiz Oluyor! İşte Game Pass'e Aralık Boyunca Eklenecek Oyunlar

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Xbox Game Pass kütüphanesine aralık ayı boyunca eklenecek oyunlar açıklandı. Bu ay toplam değeri 6.470 TL'yi aşan 10 oyun abonelere sunulacak.

Oyun fiyatlarının çok yüksek olması nedeniyle çok tercih edilen Xbox Game Pass’e her ay düzenli olarak yeni oyunlar getiriyordu. Şimdi ise Microsoft, aralık ayında kütüphaneye gelecek oyunları açıkladı.

Listeye baktığımızda bu ay toplam değeri 6.470 TL'den fazla olan 10 adet oyunun Game Pass’e ekleneceğini görüyoruz. En çok dikkat çekenin ise Bethesda’nın yeni oyunu Indiana Jones and the Great Circle olduğunu söyleyebiliriz.

Xbox Game Pass'e bu ay gelecek oyunlar

Oyun Normal fiyatı Ekleneceği tarih
Crash Team Racing Nitro-Fueled (Konsol) 239,50 TL 4 Aralık
Forza Motorsport (Konsol) 1.599 TL 4 Aralık
Hauntii (Konsol) 56,25 TL 4 Aralık
Humanity (Konsol) 490 TL 4 Aralık
EA Sports WRC (PC ve Konsol) 1.799,99 TL 5 Aralık
Overthrown (PC ve Konsol) Belli değil 5 Aralık
Indiana Jones and the Great Circle (PC ve Konsol) 2.050 TL 9 Aralık
Wildfrost (PC ve Konsol) - 10 Aralık
Carrion (PC ve Konsol) 56,25 TL 2 Ocak
Road 96 (PC ve Konsol) 179 TL 7 Ocak

*Listede oyunların indirimsiz fiyatlarını baz aldık.
*Forza MOtorsport, Hauntii, Humanity, Game Pass Standart aboneliğine ekleniyor.
*Indiana Jones and the Great Circle ve Overthrown, ilk günden Game Pass'e gelecek.

Aralıkta Game Pass'ten kaldırılacak oyunlar

15 Aralık

  • Amnesia: The Bunker (PC ve Konsol)
  • Forager (PC ve Konsol)
  • Forza Horizon 4 (PC ve Konsol)
  • Rainbow Billy: The Curse of the Leviathan (PC ve Konsol)
  • Rise of the Tomb Raider (PC ve Konsol)
  • Tin Hearts (PC ve Konsol)
  • The Quarry (Konsol)

31 Aralık

  • BlazBlue: Cross Tag Battle (PC ve Konsol)
  • Close to the Sun (PC ve Konsol)
  • Humankind (PC ve Konsol)
  • Lego 2K Drive (PC ve Konsol)
  • McPixel 3 (PC ve Konsol)
  • Party Animals (Konsol)

 

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