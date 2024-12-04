Oyun fiyatlarının çok yüksek olması nedeniyle çok tercih edilen Xbox Game Pass’e her ay düzenli olarak yeni oyunlar getiriyordu. Şimdi ise Microsoft, aralık ayında kütüphaneye gelecek oyunları açıkladı.
Listeye baktığımızda bu ay toplam değeri 6.470 TL'den fazla olan 10 adet oyunun Game Pass’e ekleneceğini görüyoruz. En çok dikkat çekenin ise Bethesda’nın yeni oyunu Indiana Jones and the Great Circle olduğunu söyleyebiliriz.
Xbox Game Pass'e bu ay gelecek oyunlar
|Oyun
|Normal fiyatı
|Ekleneceği tarih
|Crash Team Racing Nitro-Fueled (Konsol)
|239,50 TL
|4 Aralık
|Forza Motorsport (Konsol)
|1.599 TL
|4 Aralık
|Hauntii (Konsol)
|56,25 TL
|4 Aralık
|Humanity (Konsol)
|490 TL
|4 Aralık
|EA Sports WRC (PC ve Konsol)
|1.799,99 TL
|5 Aralık
|Overthrown (PC ve Konsol)
|Belli değil
|5 Aralık
|Indiana Jones and the Great Circle (PC ve Konsol)
|2.050 TL
|9 Aralık
|Wildfrost (PC ve Konsol)
|-
|10 Aralık
|Carrion (PC ve Konsol)
|56,25 TL
|2 Ocak
|Road 96 (PC ve Konsol)
|179 TL
|7 Ocak
*Listede oyunların indirimsiz fiyatlarını baz aldık.
*Forza MOtorsport, Hauntii, Humanity, Game Pass Standart aboneliğine ekleniyor.
*Indiana Jones and the Great Circle ve Overthrown, ilk günden Game Pass'e gelecek.
Aralıkta Game Pass'ten kaldırılacak oyunlar
15 Aralık
- Amnesia: The Bunker (PC ve Konsol)
- Forager (PC ve Konsol)
- Forza Horizon 4 (PC ve Konsol)
- Rainbow Billy: The Curse of the Leviathan (PC ve Konsol)
- Rise of the Tomb Raider (PC ve Konsol)
- Tin Hearts (PC ve Konsol)
- The Quarry (Konsol)
31 Aralık
- BlazBlue: Cross Tag Battle (PC ve Konsol)
- Close to the Sun (PC ve Konsol)
- Humankind (PC ve Konsol)
- Lego 2K Drive (PC ve Konsol)
- McPixel 3 (PC ve Konsol)
- Party Animals (Konsol)