Red Dead Redemption’ın ilk oyununun PlayStation 4 ve Nintendo Switch için 50 dolardan satışa çıkarılacağı bilgisi, büyük tepkilere neden oldu. 13 yıllık bir oyunun, bir iyileştirmeye sahip olmadan bu fiyattan satışa çıkması Reddit platformunda da konuşuldu.

Efsane oyun 2010 yılında Xbox 360 için piyasaya sürülmüştü. Üzerinden 13 yıl geçmesine rağmen halen daha milyonlarca oyuncunun favorilerinde yer alan oyunun ilk versiyonunun Playstation 4 ve Nintendo Switch için geleceği söylendi.

Rockstar, 17 Ağustos’ta satışa çıkaracağı oyuna 50 dolar fiyat biçti. Ancak bu fiyat remake olmayan bir oyun için oldukça fazla bulundu. Hayranlar bir bir tepki gösterirken bir Reddit kullanıcısı, şu anda 2005 yılında çıkan Xbox 360’ı ve o konsol için gerekli Red Dead Redemption oyununu satın almanın, yeni çıkacak oyunu almaktan daha ucuz olduğunu söyledi.

Red Dead Redemption’ın fiyatı sanırım “ticari olarak doğru” değil!

Red Dead Redemption’ın yeni ve güncel bir versiyonunu uzun zamandır bekleyen oyuncular, Rockstar’ın açıklamasıyla hayal kırıklığı yaşadı.

Oyunun remake ya da remastered olmaması zaten kötü bir etki bırakırken, böyle bir oyunun 50 dolar gibi bir fiyattan çıkması ise tepkilere neden oldu. Üstelik bu oyun zaten halihazırda Xbox Series X’te 4K olarak oynanabiliyor.

Öyle ki Rockstar’ın Youtube hesabında paylaşılan oyun duyuru videosunun altı oyuncu tepkileriyle doldu. Videonun “beğenmeme sayısı” 120 bin civarına ulaştı.

Geçtiğimiz günlerde ise Take-Two Interactive ve Rockstar Games, gelen tepkilerin ardından oyunun fiyatıyla ilgili bir açıklamada bulundu. Ancak yapılan açıklama, oyuncuları daha çok sinirlendirdi. Take-Two CEO’su Strauss Zelnick 50 dolarlık bir fiyatın “ticari olarak doğru” olduğunu söyledi.

Bir Reddit kullanıcısı paylaştığı bir gönderide yaptığı hesapla, bir Xbox 360 ve konsol için Red Dead Redemption almanın, 17 Ağustos’ta çıkacak oyunu almaktan çok daha ucuz olduğunu ortaya çıkardı.

Reddit kullanıcısının yaptığı hesaba göre ikinci el bir Xbox 360’ın fiyatı 29.99 Sterlin, Xbox 360 uyumlu bir Red Dead Redemption oyununun fiyatı ise 7.99 Sterlin. Böylelikle konsol ve oyunu almanın maliyeti 38 Sterlin oluyor.

38 Sterlin, dolara çevrildiğinde ise maliyet, ortalama 48 dolara denk geliyor. Oysaki yalnızca yeni çıkacak Red Dead Redemption’ı almak 50 dolar.