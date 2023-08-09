Rockstar'ın çatı şirketi Take-Two'nun CEO’su Strauss Zelnick, Red Dead Redemption'ın Nintendo Switch ve PlayStation versiyonu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Zelnick, tepki çeken fiyatı "ticari olarak doğru" diye nitelendirdi.

Rockstar, geçtiğimiz günlerde orijinal Red Dead Redemption serisini Nintendo Switch ve modern PlayStation sistemlerine getireceğini açıklamıştı. Milyonlarca yeni oyuncunun yapımı deneyimlemesine olanak tanıyacak olsa da bu haber, oyun dünyasından karışık tepkiler aldı. Bunun ana sebebi, oyunun günümüze uyarlanmış remastered bir versiyonu yerine şirketin Switch ve PS versiyonu çıkarmış olmasıydı.

Bunun yanı sıra oyunun 50 dolar bandındaki fiyatı da tepki çeken bir diğer konuydu. Şimdi de fiyata ilişkin bir açıklama, Rockstar’ın çatı şirketi Take-Two’nun CEO’sundan geldi.

CEO, fiyatın doğru karar olduğunu söylüyor

Take-Two CEO’su Strauss Zelnick, IGN’e yaptığı açıklamada tepki çeken fiyatı “ticari olarak doğru” olarak nitelendirdi. Tepkileri doğru bulmayan yönetici, fiyatta bir sorun olmadığı konusunda ısrar ederek şunları söyledi: “Ticari olarak doğru fiyatın bu olduğuna inanıyoruz.”

Buna ek olarak, Undead Nightmare isimli zombi temalı DLC’nin Switch ve PS’ye gelmesinin tüketiciler için harika olduğunu düşündüğünü ifade etti. Zelnick, tartışma yaratan bir diğer hamle olan oyunu PC için çıkarmama konusunda ise bir açıklama yapmadı.

13 yaşındaki Red Dead Redemption’ın Switch ve PS versiyonunun fiyatı, modern teknolojilerden yararlanılmaması ve çok oyunculu mod içermemesi nedeniyle hâlen eleştiriliyor. Ancak Take-Two CEO’sunun açıklamaları bu durumun değişmeyeceğini ortaya koyuyor.

Red Dead Redemption, 17 Ağustos 2023’te Nintendo Switch ve PlayStation 4 için yayınlanacak.