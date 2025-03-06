Xbox Insider'a gelen yeni beta güncellemesi, Xbox konsollarını fabrika ayarlarına döndüren ciddi bir soruna sahip.

Xbox'ın yeni güncellemelerine erkenden erişebileceğiniz Xbox Insider programına katılan bazı kullanıcılar, gelen yeni güncellemenin konsollarını fabrika ayarlarına sıfırladığını bildirdi.

Kullanıcıların belirttiğine göre yeni gelen güncellemeyle birlikte Xbox profilleri ve konsol ayarları cihazın fabrika ayarlarına sıfırlanmasıyla kayboluyor.

Sorun Xbox Insider güncellemesinde yaşanıyor

Özellikle Alpha ve Alpha Skip-Ahead katmanındaki kullanıcılar, bu sorunun kaçınılmaz olduğunu çünkü güncellemenin zorunlu hâle getirildiğini belirtiyor. Öyle ki Reddit'te kullanıcılar bu sorunu "Xbox tarihinde en büyük hata" olarak yorumluyor.

Bir kullanıcı, "Bu hata Series X'imi fabrika ayarlarına döndürdü. Konsolumu sanki yeni almışım gibi sıfırdan kurmam gerekiyor." derken, bir diğeri "HDMI bağlantı noktası bozuk olan ve konsolunu uzaktan bağlantı ile kullananlar dikkat etsin, artık konsoluma erişemiyorum." diyerek tepkisini dile getirdi.

Eğer siz de Xbox Insider programına katıldıysanız yeni gelen güncelleme Xbox cihazınızında geri getirmeniz mümkün olmayan veri kayıplarına yol açabilir.