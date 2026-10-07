30.000 TL Civarı Bütçesi Olanlara: Casper Nirvana X700 İşinizi Görür mü?

İş takibinden dizi keyfine kadar günlük koşturmacada bütçeyi yormadan yanınızda taşıyabileceğiniz bir yol arkadaşı arıyorsanız, Casper Nirvana X700 serisine yakından bakıyoruz.

Son Güncelleme: 2 Ekim 2026

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30 bin TL bandında hem ofis işlerimi halledeyim hem de çantama atıp kafeye gideyim diyorsanız, Casper Nirvana X700 modeli 1.6 kg hafifliği ve 15.6 inç IPS ekranıyla tam da bu amaca hizmet ediyor.

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Yüzde Yüz Mobilite: Casper Nirvana X700 ile Tanışın

Gün içinde toplantıdan toplantıya koşarken veya okuldan eve dönerken çantanızdaki bilgisayarın omuzlarınızı çökertmesini istemezsiniz. Casper Nirvana X700, 1.6 kg ağırlığı ve 19.2 mm inceliğiyle bu dertten kurtulmanızı sağlıyor. Markanın “her yere kolaylıkla seyahat” vizyonuyla ürettiği bu model, yanınızda taşırken sizi yormuyor çünkü malzemesi ve boyutları tamamen mobilite düşünülerek tasarlanmış. Metalik antrasit tonlarındaki sade yapısı da kurumsal hayata oldukça şık bir uyum sağlıyor.

180 Derece Açılan Ekran Konforu

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Bazen bir sunumu ekip arkadaşınıza gösterirken, bazen de koltukta rahatça dizi izlerken ekranın açısı büyük önem taşır. Casper Nirvana X700, standart tasarımların aksine 180 derece açılabilir ekran yapısıyla geliyor. Ekranı tamamen masaya yatırabiliyorsunuz. Ayrıca cihazın 4 tarafı incecik çerçevelerle sarılı. Bu tasarım detayı sayesinde Casper Nirvana X700’ün 15.6 inçlik FHD IPS paneline bakarken dikkatiniz dağılmıyor, ekran alanını çok daha verimli kullanabiliyorsunuz. Özel kavisli oval tuş yapısına sahip klavyesi de uzun süreli yazışmalarda parmaklarınızı rahat ettiriyor.

Donanım ve Performans

İş takibi yapmak, bol sekmeli araştırmalar yürütmek veya günlük operasyonları yönetmek için donanımın güncel olması şart. Casper Nirvana X700, ihtiyacınıza göre 13. Nesil Intel Core (i3, i5, i7) veya AMD Ryzen 5 7430U işlemci seçenekleriyle özelleştirilebiliyor. İşlem hızında darboğaz yaşamıyorsunuz çünkü model 64 GB'a kadar RAM desteği ve saniyede 6400 MB'a varan okuma hızına sahip M.2 NVMe SSD seçenekleri sunuyor.

Casper Nirvana X700 Teknik Özellikleri

Özellik Casper Nirvana X700 Detayları Başlangıç Fiyatı 30.040 TL'den başlayan fiyatlarla İşlemci Seçenekleri 13. Nesil Intel Core i3, i5, i7 / AMD Ryzen 5 7430U RAM Desteği 8GB, 16GB, 32GB, 64GB DDR4 Depolama 250GB, 500GB, 1TB, 2TB M.2 NVMe SSD Ekran 15.6" FHD IPS 45% 250NIT (180° Açılabilir) Boyut ve Ağırlık 357.4 x 227.9 x 19.2 mm / 1.6 kg Bağlantı Noktaları 1x Type-C (10W Şarj Desteği), 2x USB 3.2, 1x USB 2.0, HDMI, RJ45, SD Kart Batarya 38Whr, 5000mAh Akıllı Batarya (Li-on) Renk Seçenekleri Metalik Gri, Gece Mavisi

Sıkça Sorulan Sorular

Günlük ofis işleri ve dizi/film izlemek için Casper Nirvana X700 yeterli mi? Nirvana X700, belge hazırlama, e-posta, çevrim içi ders ve video izleme gibi günlük işler için değerlendirilebilir. Çok sayıda sekme ve uygulamayı birlikte kullanacakların RAM kapasitesine; büyük dosyalar veya daha yoğun iş yükleriyle çalışanların işlemci seçimine dikkat etmesi gerekir.

Yapay zeka araçlarını (Copilot, ChatGPT, Midjourney vb.) Casper Nirvana X700 ile rahatça çalıştırabilir miyim?

Tarayıcı üzerinden kullanılan yapay zekâ hizmetlerine erişebilirsiniz. 16 GB ve üzeri RAM, çok sayıda sekme ve uygulamayla çalışırken avantaj sağlayabilir; hizmetlerin yanıt ve üretim süreleri ise internet bağlantısına ve sunucu koşullarına da bağlıdır. Bilgisayarda yerel yapay zekâ modeli çalıştırmak ayrı bir donanım değerlendirmesi gerektirir.

30-35 bin TL bütçem var, taşıması kolay bir iş bilgisayarı mıdır?

Kesinlikle. 30.040 TL'den başlayan fiyatlarıyla Casper Nirvana X700, 1.6 kg ağırlığı ve ince profiliyle sırt çantasında varlığını bile unutturabilecek seviyede taşıma kolaylığı sunuyor.

Kimler İçin Uygun Değil?

Eğer ana odak noktanız ağır 3D render işlemleri yapmak, profesyonel düzeyde video kurgulamak veya yüksek grafikli oyunlar oynamaksa, Casper Nirvana X700 sizin için en ideal seçenek olmayabilir. Bu cihaz tamamen dahili ekran kartıyla geliyor. Casper Nirvana X700, oyun oynamaktan ziyade günlük üretkenlik, ofis operasyonları, yapay zeka asistanı kullanımları ve multimedya tüketimi için yapılandırılmış bir iş bilgisayarıdır.