Güç Limitini %80'e Çekmek de Yetmedi: Orijinal Adaptörlü RTX 4090 Yandı!

Resmî adaptörle ve %80 güç limitinde çalıştırılan GeForce RTX 4090 ekran kartının güç konektörü eridi.

Eriyen güç konektörleri skandalı tüm hızıyla devam ediyor. NVIDIA'nın amiral gemisi GeForce RTX 4090, bu kez çok daha dikkat çekici bir vakayla tekrar gündemde.

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Kullanıcının kartı daha az ısınması ve güvenli kalması için güç limitini %80'e düşürmesine ve tamamen kutudan çıkan resmî adaptörü kullanmasına rağmen güç konektörü erimeye başladı.

Düşük güç tüketimi bile çare olmadı

Yanmış RTX güç konektörleri vakalarını yakından takip eden UNIKO's Hardware, Gigabyte RTX 4090 sahibi bir kullanıcının yaşadığı olayı paylaştı. Bu vakayı diğerlerinden ayıran iki önemli detay bulunuyor. İlk olarak, ekran kartı standart 450W güç hedefi yerine %80 güç limitiyle (yaklaşık 360W) çalıştırılıyordu. İkincisi ise sistemde yan sanayi veya üçüncü taraf kablolar yerine doğrudan kartın kutusundan çıkan resmî 16-pin adaptör kullanılıyordu.

Sorun, sistemin aniden siyah ekrana düşmesi ancak arka planda seslerin gelmeye devam etmesiyle ortaya çıktı. RTX 4090 ve 5090 kartlarda genellikle bağlantı sorunlarının ilk belirtisi olan bu durum üzerine kullanıcı sistemi kontrol ettiğinde, adaptörün pinlerinden birinde gözle görülür bir erime ve hasar tespit etti. Erken fark edilmesi, ekran kartının tamamen kullanılmaz hâle gelmesini engelledi.

Kullanıcılar ne yapmalı?

Sistemde 2021 model Corsair RM1000x güç kaynağı kullanılıyordu. Yerleşik bir 16-pin kablosu bulunmayan bu PSU nedeniyle Gigabyte'ın kutu içeriğinde sunduğu çoklu 8-pin -> 16-pin adaptörü tercih edilmişti. Güç kaynağı tarafındaki 8-pin bağlantılarında hiçbir sorun görülmezken, hasarın doğrudan ekran kartına takılan adaptör uç kısmında yoğunlaştığı belirtildi. Benzer sorunlarla karşılaşmamak için yerleşik 16-pin kablo desteği sunan yeni nesil bir güç kaynağına geçmek en güvenli yol olarak görünse de kullanıcıların garanti koşullarına dikkat etmesi gerekiyor. Örneğin PNY gibi bazı üreticiler, kutu içeriğindeki resmî adaptör haricinde farklı kablolar kullanıldığında kartı garanti kapsamı dışında bırakabiliyor.