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Xbox Konsol ve Eski Ekran Kartı Sahiplerini Sevinçten Havaya Uçuracak Haber: Oyunların Performansını Arşa Çıkaracak Teknoloji Geliyor!

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AMD’nin oyunlarda performans iyileştirme teknolojisi FSR 4.1’in Xbox konsollara, el konsollarına, eski ekran kartlarına ve dizüstü bilgisayarlara geleceği açıklandı.

Xbox Konsol ve Eski Ekran Kartı Sahiplerini Sevinçten Havaya Uçuracak Haber: Oyunların Performansını Arşa Çıkaracak Teknoloji Geliyor!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Son yıllarda oyunlarda görüntü ve performans iyileştirme teknolojilerinin iyice yaygınlaştığını görüyorduk. AMD’nin FSR 4.1'i de bunlardan biriydi. Şimdi ise bu konuda oyun tutkunlarını sevinçten havaya uçuracak bir gelişme yaşandı.

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AMD FSR 4.1'i daha geniş bir oyuncu kitlesiyle buluşturmak adına dev bir adım attı. Geçtiğimiz mart ayında sadece yeni nesil Radeon RX 9000 serisi ekran kartları için kullanıma sunulan FSR 4.1 güncellemesi; verilen söz doğrultusunda eski ekran kartlarına, dizüstü bilgisayarlara, el konsollarına ve Xbox konsollarına geliyor.

Xbox’lara ve el konsollarına gelecek, oyun deneyimini arşa çıkaracak

Şirket, bu yeni adımla birlikte kare hızlarını artırırken görsel kaliteden ödün vermek istemeyen milyonlarca oyuncunun yüzünü güldürmeyi hedefliyor. FSR, oyunların dahili olarak daha düşük bir çözünürlükte işlenmesini sağlayıp ardından yapay zekâ veya gelişmiş algoritmalarla görüntüyü ekran çözünürlüğüne yükselten bir teknoloji. Bu işlem sayede ekran kartı üzerindeki yük belirgin şekilde hafiflerken, kazanılan işlem gücü doğrudan kare hızına performans artışı olarak yansıyor.

Güncelleme kapsamında FSR 4.1 desteği; Cyberpunk 2077, Battlefield 6 ve Assassin’s Creed Shadows dahil olmak üzere 300'den fazla desteklenen oyunda performans artışı sunma yeteneğine sahip.

Masaüstü ve dizüstü bilgisayar tarafındaki kullanıcılar için müjdeli haber, Radeon RX 6000 serisi harici ekran kartlarına sahip olan kullanıcıların yanı sıra Gorgon Halo veya Strix Halo işlemcili sistemler, Ryzen AI Max 300/400 serisi ve Ryzen AI 9 300/400 serisi cihazların, yayımlanan en güncel Adrenalin Edition 26.10.1 sürücüsüyle FSR 4.1 desteğine artık erişebilmesi. Ayrıca Xbox Ally X gibi taşınabilir el konsolu cihazları da FSR 4.1 ekosistemine dahil edilen donanımlar arasında.

Ancak konsol cephesindeki oyuncuların bir miktar daha sabırlı olması gerekecek. Radeon kart sahipleri güncellemeyi hemen indirebilirken Xbox Series X ve özellikle sınırlı donanım kaynaklarına sahip Xbox Series S konsol sahipleri için çıkış tarihi netleştirilmedi. Resmi duyurularda konsol çıkışı yalnızca "pek yakında" ifadesi kullanılmış.

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