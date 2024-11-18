Xbox Game Store'da Black Friday indirimleri başladı. Bu indirim döneminde oyunlarda %50'yi aşan indirimlerden faydalanmak mümkün.

Kasım ayının sonlarına yaklaşmamız ile birlikte firmalar da birer ikişer kasım indirimlerini duyurmaya başladı. Özellikle TL fiyatlandırması ile oyunseverlerin favori oyun mağazalarından olan Xbox Game Store'da da Black Friday indirimleri başladı. Bu indirim döneminde pek çok iddialı yapıma önemli indirimlerle sahip olmak mümkün.

Xbox Game Store indirimlerinde FC 25, NBA 2K25, Warhammer 40000: Space Marine 2, Hogwarts Legacy gibi yapımlarda indirimler olduğu görülüyor. Bu indirim döneminde öne çıkan indirimleri sizin için derledik.

İşte öne çıkan indirimler:

Oyun Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı EA Sports FC 25 Standart Sürüm Xbox 2899,99 TL 1449,99 TL (%50) NBA 2K25 Standart Edition 2900 TL 1305 TL (%55) Diablo® IV: Vessel of Hatred™ - Standard Edition 1439,99 TL 1079,99 TL (%25) Hogwarts Legacy Xbox Series X|S Sürümü 2599 TL 779, 70 TL (%70) TEKKEN 8 1499 TL 749,50 TL (%50) Halo: The Master Chief Collection 1199 TL 299,75 TL (%75) Forza Horizon 5 Standard Edition 999 TL 499,50 TL (%50)

Xbox Game Store'un Black Friday indirimleri 2 Aralık 2024'e kadar devam edecek. Sizin bu indirimlerde almayı planladığınız bir oyun var mı?

İndirimlere buradan ulaşabilirsiniz.