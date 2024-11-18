Kasım ayının sonlarına yaklaşmamız ile birlikte firmalar da birer ikişer kasım indirimlerini duyurmaya başladı. Özellikle TL fiyatlandırması ile oyunseverlerin favori oyun mağazalarından olan Xbox Game Store'da da Black Friday indirimleri başladı. Bu indirim döneminde pek çok iddialı yapıma önemli indirimlerle sahip olmak mümkün.
Xbox Game Store indirimlerinde FC 25, NBA 2K25, Warhammer 40000: Space Marine 2, Hogwarts Legacy gibi yapımlarda indirimler olduğu görülüyor. Bu indirim döneminde öne çıkan indirimleri sizin için derledik.
İşte öne çıkan indirimler:
|Oyun
|Normal Fiyatı
|İndirimli Fiyatı
|EA Sports FC 25 Standart Sürüm Xbox
|2899,99 TL
|1449,99 TL (%50)
|NBA 2K25 Standart Edition
|2900 TL
|1305 TL (%55)
|Diablo® IV: Vessel of Hatred™ - Standard Edition
|1439,99 TL
|1079,99 TL (%25)
|Hogwarts Legacy Xbox Series X|S Sürümü
|2599 TL
|779, 70 TL (%70)
|TEKKEN 8
|1499 TL
|749,50 TL (%50)
|Halo: The Master Chief Collection
|1199 TL
|299,75 TL (%75)
|Forza Horizon 5 Standard Edition
|999 TL
|499,50 TL (%50)
Xbox Game Store'un Black Friday indirimleri 2 Aralık 2024'e kadar devam edecek. Sizin bu indirimlerde almayı planladığınız bir oyun var mı?
İndirimlere buradan ulaşabilirsiniz.