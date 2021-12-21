Xiaomi'nin 12 serisi için hazırladığı bir tanıtım afişi paylaşıldı. Paylaşılan afiş, Xiaomi 12 ile Xiaomi 12 Pro'nun tasarımı ile telefonların çıkış tarihini ortaya koyuyor.

Çinli teknoloji devi Xiaomi, bir süredir 12 ve 12 Pro olarak isimlendirdiği yeni amiral gemisi telefonlarıyla gündemde. Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 1 işlemcisinden güç alacak bu akıllı telefonlar, geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan tasarımlarıyla da Xiaomi hayranlarının gönüllerinde taht kuracak gibi görünüyor. Şimdiyse yaşanan yeni bir gelişme, bu akıllı telefonların çıkış tarihini ve bugüne kadarki en net görüntülerini açığa çıkardı.

Akıllı telefon sektöründeki sızıntılarla bilinen Ice Universe, Twitter'dan bir açıklama yaptı. Bu açıklamada Xiaomi'nin 12 ve 12 Pro için hazırladığı tanıtım afişi yer alıyordu. Paylaşılan görüntü, akıllı telefonların tasarımını kısmen de olsa gözler önüne seriyor. Ayrıca afişin en altında, 12 serisinin 28 Aralık'ta tanıtılacağı ilan ediliyor.

Karşınızda Xiaomi 12

Xiaomi'nin yaklaşan amiral gemisi modelleri için afişe baktığımızda, farklı boyutlarda iki model görüyoruz. Buradan anlayabileceğimiz husus, Xiaomi 12 ile Xiaomi 12 Pro arasındaki en temel farkın ekran boyutu anlamına geleceğini ortaya koyuyor. Telefonların işlemci ve RAM gibi diğer teknik özellikleri ise muhtemelen aynı olacak. Şirket, kamera kurulumunda da bazı değişiklikler yapabilir.

Xiaomi 12 muhtemel teknik özellikleri

Ekran: 120 Hz, LTPO

120 Hz, LTPO İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 RAM: LPDDR5X

LPDDR5X Kamera: 50 MP + 50 MP + 50 MP

50 MP + 50 MP + 50 MP Batarya: 120 watt hızlı şarj

120 watt hızlı şarj İşletim Sistemi: Android 12

Geçtiğimiz haftalarla sizlerle paylaştığımız bir içeriğimizde, Xiaomi 12 serisinin tüm detaylarından bahsetmiştik. Eğer bu telefonla ilgili bilgi almak isterseniz, buradaki içeriğimize göz atabilirsiniz. Öte yandan; geçtiğimiz günlerde bazı görüntüler ortaya çıktı. Xiaomi 12'nin kılıflarını gösterdiği iddia edilen görüntüler, yaklaşan amiral gemisinin tasarımına da bakış atabilmemizi sağlıyor. O görüntüler için buradaki içeriğimize bekliyoruz.