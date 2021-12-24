iPhone 13 Karşılaştırmalı Xiaomi 12 Posteri

Xiaomi, 28 Aralık'ta tanıtacağı Xiaomi 12 isimli amiral gemisi telefonuyla ilgili ilginç bir PR çalışması yaptı. Bazı posterler hazırlayan şirket, Xiaomi 12 ile iPhone 13'ü boyut açısından kıyasladı. Ayrıca telefonun resmi görüntüleri, teknik özellikleri ve fiyatı da açığa çıktı.

Çinli teknoloji devi Xiaomi, bir süredir yeni amiral gemisi telefonu Xiaomi 12 ile gündemde. Şirket, bir süre önce yaptığı açıklamayla yeni akıllı telefonlarının 28 Aralık'ta tanıtılacağını duyurdu. Hal böyle olunca da Xiaomi 12 serisi ile ilgili paylaşımlarına hız verdi. Sosyal medya platformları üzerinden servis edilen yeni görüntüler, Xiaomi 12 ile iPhone 13'ü kıyaslıyor. Evet şaka değil. Şirket, bile isteye böyle bir PR çalışması yapmış durumda.

Xiaomi, 12 için hazırladığı bir posterde yeni telefonunun boyutunu gösteriyor. Bu görüntüde, Xiaomi 12 ekranının 6,28 inç büyüklüğünde, cihaz genişliğinin ise 69,9 milimetre olduğu ifade ediliyor. Aynı posterde, iPhone 13'ün boyutlarına da yer veriliyor. Bu telefonun 6,1 inç ekrana rağmen 71,5 milimetre genişliğe sahip olduğu vurgulanıyor. Yani Xiaomi, "Daha büyük ekranı daha dar bir yapıda sunuyoruz." demeye çalışıyor.

İşte Xiaomi 12'nin iPhone 13 ile kıyaslandığı tanıtım posteri

Xiaomi'nin 12 ile iPhone 13 kıyaslaması yalnızca bu posterden ibaret değil. Bu durumun gerçek kullanımda nasıl bir deneyim sunacağını da gösteren şirket, hazırladığı başka bir posterde bir kullanıcının iPhone 13'ü ve Xiaomi 12'yi elinde tuttuğunda nasıl bir farklılık olacağını da gözler önüne seriyor. O poster, işte böyle görünüyor:

Akıllı telefon sektörünün önemli sızıntı kaynaklarından olan Evan Blass, Xiaomi 12'nin resmi görüntülerini de yayınladı. Yayınlanan görüntüler, 28 Aralık'ta duyurulacak telefonun deri kaplama arka kapağa sahip olacağını gözler önüne serdi. Ayrıca telefon, paylaşılan son görüntülere göre yeşil, mavi ve mor renk seçeneklerine sahip olacak.

Xiaomi 12'nin sızdırılan resmi görüntüleri

Son olarak, Çin'in sosyal medyası Weibo'da paylaşımlar yapan "Panda is bald" isimli bir hesap da Xiaomi 12'nin bir posterini paylaştı. Bu poster, Xiaomi'nin yeni amiral gemisi telefonunun tüm teknik özelliklerini ve fiyatını da ortaya çıkarmış oldu. Böylelikle Xiaomi 12 için hiçbir sır kalmamış oldu. Gelin hep birlikte, bu akıllı telefonun özelliklerine ve fiyatına bakalım.

Xiaomi 12 teknik özellikleri:

Ekran: 6,28 inç büyüklüğünde AMOLED, 120 Hz tazeleme oranı

6,28 inç büyüklüğünde AMOLED, 120 Hz tazeleme oranı İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 RAM: 12 GB'ye kadar (LPDDR5)

12 GB'ye kadar (LPDDR5) Depolama: 256 GB'ye kadar (UFS 3.1)

256 GB'ye kadar (UFS 3.1) Kamera: 50 MP + 13 MP + telefoto

50 MP + 13 MP + telefoto Batarya: 4.500 mAh (67 watt kablolu, 30 watt kablosuz şarj)

4.500 mAh (67 watt kablolu, 30 watt kablosuz şarj) İşletim Sistemi: MIUI 13

Xiaomi 12 fiyatı: