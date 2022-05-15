Xiaomi'nin önümüzdeki aylarda piyasaya süreceği yeni akıllı telefonu 12 Ultra'nın, şirketin bu yılki amiral gemisi olması bekleniyor. Peki Xiaomi 12 Ultra'da bizi ne gibi özellikler bekliyor? Gelin cihazın özelliklerine ve fiyat etiketine bir göz atalım.

Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi’nin bu yılki ana amiral gemisi Xiaomi 12 Ultra olacak gibi duruyor. Ortaya çıkan yeni detaylar ve etrafta dolaşmakta olan söylentiler, Xiaomi 12 Ultra’nın, şirketin en iyi kameraya sahip akıllı telefonu yaratma isteğinin ve mobil pazarın lideri olma hırsını net bir şekilde ortaya koyacağını gösteriyor.

Mobil dünyasındaki yeni dedikodular ise, Xiaomi 12 Ultra’nın yüksek ihtimalle sahip olacağı özelliklere bir bakış atmamızı sağlıyor. Gelin Ultra 12’nin özelliklerine ve fiyatına dair neler biliniyor, birlikte bakalım.

Xiaomi 12 Ultra'nın özellikleri, büyük bir merak uyandırdı

İddialara göre Xiaomi 12 Ultra’nın 2K çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip 6.73 inç OLED ekrana sahip olacağı söyleniyor. Cihazın donanımının kalbinde Snapdragon 8 Gen 1 Plus yongası yer alırken, depolamanın 8/12/16 GB LPDDR5 RAM ve 256/512 GB UFS 3.1 şeklinde olacağı belirtiliyor.

4900 mAh pil kapasitesine sahip olacak olan Xiaomi 12 Ultra’da, 120 W hızlı kablolu şarjın yanı sıra 50 W kablosuz şarj desteği de olacak. Bütün bunlara ek olarak akıllı telefon; parmak izi tarayıcı, kızılötesi bağlantı noktası, stereo hoparlörler, doğrusal titreşim motoru ve IP68 su koruması ile donatılacak. Ayrıca, Xiaomi 12 Ultra, MIUI kabuğu ile Android 12 işletim sistemini destekleyecek.

Cihazın kamera donanımı ise şu şekilde olacak:

ana modül: 50 MP , Sony IMX989, optik sensör

, Sony IMX989, optik sensör ultra geniş, 48 MP

telefoto, 48 MP , OIS, 120x hibrit yakınlaştırma

, OIS, 120x hibrit yakınlaştırma 32 MP ön kamera

Xiaomi 12 Ultra'nın fiyatının nasıl olması bekleniyor?

İddia edilen bilgilere göre akıllı telefonu satın almak isteyenler, fiyatları farklılık gösteren dört model arasından seçim yapabilecek. Buna göre 4 modelden 8/256 belleğe sahip olan en küçük model 885 dolara mal olacakken, bu fiyat 12/256 GB için 960 dolar, 12/512 GB için 1005 dolar ve 16/512 GB için 1080 dolar şeklinde olacak. Kaynaklara göre Xiaomi 12 Ultra, resmi olarak bu haziran ya da temmuz ayında piyasaya sürülecek.