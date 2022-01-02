Xiaomi, yeni amiral gemisinden bazı telefon modellerini geçtiğimiz günlerde piyasaya çıkardı ve oldukça ilgiyle karşılandı. Serinin devamı olacak; kamera performansıyla öne çıkan modeli Xiaomi 12 Ultra’nın ise yakında satışa sunulması bekleniyor.

Çin merkezli teknoloji şirketi Xiaomi, son yıllarda piyasaya çıkardığı akıllı telefonlarla adından sıkça söz ettiriyor. 2011 yılında ilk telefonu Xiaomi Mi 1 ile sektörde var olmaya başlayan dev teknoloji şirketi, günümüzdeki pek çok akıllı telefon üreticisi gibi kamera teknolojisini geliştirmek üzere çalışmalar yapıyor.

Dev şirket, özellikleri ve fiyatıyla teknoloji severleri heyecanlandıran Xiaomi 12’nin satışa sunulmasıyla yeni bir satış rekoruna imza attı. Şirketin yakın zamanda satışa sunduğu, merakla beklenen telefon serisi Xiaomi 12’nin ardından serinin devamı olacak Xiaomi 12 Ultra ile kameraya verdiği önemi bir kez daha kanıtlayacağı düşünülüyor.

Xiaomi 12 Ultra ne zaman satışa sunulacak?

Geçtiğimiz hafta yeni amiral gemisi telefon serisi Xiaomi 12’yi tanıtan Xiaomi, yakın zamanda Xiaomi 12 Ultra’yı da tanıtacak. Bu hafta Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro ve Xiaomi 12X modelleri tanıtıldı ve çok kısa sürede stoklar tükendi. Ancak Xiaomi 12 serisi bu modellerle sınırlı kalmayacak. Şirketin Premium amiral gemisi olacağı düşünülen Xiaomi 12 Ultra modeli yakında piyasaya çıkacak. Xiaomi 12 Ultra’nın serisinin tüm özelliklerinin yanı sıra kamerasıyla fark yaratması bekleniyor.

Xiaomi 12 Ultra, QuadHD+ çözünürlüğe sahip 120 Hz AMOLED ekra, Snapdragon 8 Gen 1 işlemci, 12 GB Ram ve 512 GB’a kadar genişletilebilen depolama alanına sahip olacak. Tüm bu sistem en az 4500 mAh kapasiteli bir pile sahip olacak ve hızlı kablolu-kablosuz şarj desteğiyle gelecek. Ancak Xiaomi 12 Ultra’nın serinin diğer modelleriyle arasındaki en dikkat çekici özelliği ise dünyanın en büyük fotoğraf makinesi üreticisi Leica Camera AG’nin üretmiş olduğu merceklerle donatılmış olması olacak.

Xiaomi 12 Ultra’nın Leica optiğe sahip dört ana kamerasındaki, 192 megapiksellere ulaşan sensörü ve telefoto lensleriyle öne çıkacağı iddia ediliyor. Kullanıcılarının görüntü üretme deneyimini oldukça keyifli hale getirecek bu modelin çok yakında, Şubat ayının başlarında piyasaya sürülmesi bekleniyor.