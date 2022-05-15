Samsung Galaxy Z Fold 4'ün Kamera Özellikleri Sızdırıldı

Samsung'un yeni katlanabilir telefonu Galaxy Z Fold 4'ün kamerasıyla ilgili yeni bilgiler sızdırıldı. İddialara göre telefonun, 50 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açı ve 12 MP 3x optik zoom ile gelme ihtimali mevcut.

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, her yıl yeni telefonlarını kullanıcıların beğenisine sunuyor. Geçtiğimiz aylarda şirketin yeni katlanabilir telefonlar üzerinde çalıştığının açıklandığını sizlerle paylaşmıştık. Bu telefonlardan biri de Galaxy Z Fold 4’tü.

Birkaç hafta önce ise dev şirketin yeni katlanabilir telefonu Z Fold 4 ile ilgili yeni iddialar ortaya çıkmıştı. Bizim de sizlerle paylaştığımız bu iddialarda yeni telefonun Z Fold 3 ile aynı pili kullanacağı ifade edilmiş; bunun sebebinin ise diğer özellikleri iyileştirmek olduğu belirtilmişti. Şimdi ise bu telefonla ilgili yeni iddialar ortaya atıldı.

Z Fold 4’ün kamera özellikleri sızdırıldı

Sektörden paylaşımlarıyla tanınan ‘Ice universe’ isimli Twitter kullanıcısı, amiral gemisi katlanabilir telefon Z Fold 4’ün kamerası ile ilgili iddialar ortaya attı. Sızıntıya göre telefon, arka tarafında 50 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açı ve 12 MP 3x optik zoom olarak hem ultra geniş hem de telefoto özellikli üç lens ile gelecek.

Ayrıca yapılan paylaşımda, 12MP 3x zoom kameranın Samsung telefonlarındaki ‘en güçlü 3x kamera’ olacağı da ifade edildi. Bu da heyecanla beklenen Z Fold 4’ün, şirketin bu yıl tanıttığı Samsung Galaxy S22 Ultra’nın 10 MP 3x zoom’unu geride bırakacağını ortaya koydu. Ancak S22 Ultra’nın 10x zoom bir optik kameraya daha sahip olduğunu belirtmek gerek.

Yeni telefonla ilgili pek fazla bilginin henüz bulunmadığını belirtmek gerek. Gelen diğer iddialarda Galaxy Z Fold 4’ün S22’deki gibi 10 MP 3x zoom kamera ile gelebileceği ifade edilmişti. Ayrıca bir başka söylenti ise telefonun Galaxy S22 Ultra’daki gibi 108 MP ana kameraya sahip olabileceğini de ortaya koymuştu.

Telefonun özelliklerinin yanı sıra ne zaman tanıtılacağı da henüz bilinmiyor. Ancak edinilen bilgiler, tanıtımın ağustos ayı içinde yapılabilme ihtimalinin bulunduğunu ortaya koyuyor.