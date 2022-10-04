Xiaomi 12T ve 12T Pro Tanıtıldı: İşte Fiyat ve Özellikleri!

Xiaomi, 12T ve 12T Pro isimli yeni amiral gemisi telefonlarını tanıttı. Tasarım açısından birebir aynı olan telefonlar, bazı teknik özellikleriyle birbirlerinden ayrılıyorlar. 12T Pro, en çok da kamerasıyla fark atıyor.

Çinli teknoloji devi Xiaomi, bugün gerçekleştirdiği bir lansman etkinliği kapsamında yepyeni akıllı telefonlarını tanıttı. Bu modeller; Xiaomi 12T ve Xiaomi 12T Pro isimleriyle karşımıza çıktılar ve gerçekten de eşsiz özelliklerle donatılmış durumdalar. Gelin lafı daha fazla uzatmayalım ve Xiaomi'nin yeni akıllı telefonlarına yakından bakalım.

Xiaomi 12T serisi, genel görünüm itibarıyla aynı yapılara sahipler. Bu bağlamda; her iki modelde de 6,67 inç büyüklüğünde AMOLED ekran yer alıyor. 1220p çözünürlük sunan bu ekran, 120 Hz tazeleme oranı değerine sahip ve HDR10+ ile geliyor. Her iki modelin ekranındaki delikte ise 20 MP çözünürlük sunan ön kameralara yer veriliyor.

Karşınızda Xiaomi 12T

Xiaomi 12T serisinin içine baktığımızda, teknik özelliklerin değişmeye başladığını görüyoruz. Öyle ki 12T Pro'da 4 nm üretim sürecinden geçen Snapdragon 8 Plus Gen 1, 12T'de ise 5 nm üretim sürecinden geçen MediaTek Dimensity-8100 Ultra işlemci kullanılıyor. Her iki modelde de 8 GB RAM ve 256 GB'ye kadar depolama alanı bulunurken, Xiaomi 12T ve Xiaomi 12T Pro'da 120 watt hızlı şarj desteğine sahip 5.000 mAh kapasiteli bataryalar yer alıyor. Şirkete göre bu batarya, yalnızca 19 dakikada tam şarj olacak. Android 12 tabanlı MIUI 13 arayüzünü kullanan akılllı telefonlar, Bluetooth 5.2 ve Wi-Fi 6 gibi yeni nesil teknolojilere de sahipler.

Xiaomi'nin yeni akıllı telefonları, en çok da kamera kurulumları ile konuşulacaklar gibi görünüyor. Zira Xiaomi 12T'de 108 MP'lik Samsung ISOCELL HM6 kameraya eşlik eden 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP makro kamerayı görüyoruz. Xiaomi 12T Pro'da da 8 MP'lik ultra geniş açılı kamera ile 2 MP makro kamera bizleri karşılıyor. Ancak burada önemli bir ayrım var...

Xiaomi 12T Pro'da 200 MP ana kamera kullanılıyor!

Xiaomi 12T Pro, tam 200 MP çözünürlük sunan Samsung ISOCELL HP1 sensörüne sahip. Şirkete göre kullanıcılar, "Master AI Photography" isimli yapay zekanın da desteğinden faydalanabilecekler ve Xiaomi 12T Pro ile benzersiz fotoğraf ve videolar çekebilecekler. Bu arada; Xiaomi 12T Pro ile 8K çözünürlükte 30 fps videolar çekilebileceğini belirtelim.

Xiaomi 12T Pro ile çekilmiş bir fotoğraf:

Xiaomi 12T teknik özellikleri:

Ekran 6,67 inç AMOLED, 1220p, 120 Hz, HDR10+ İşlemci MediaTek Dimensity-8100 Ultra RAM 8 GB Depolama 128 GB - 256 GB Ön Kamera 20 MP Arka Kamera 108 MP + 8 MP + 2 MP Batarya 5.000 mAh (120 watt) Bağlantı 5G, Wi-Fi 6, Bluetoot 5.2 İşletim Sistemi MIUI 13

Xiaomi 12T Pro teknik özellikleri:

Ekran 6,67 inç AMOLED, 1220p, 120 Hz, HDR10+ İşlemci Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 RAM 8 GB Depolama 128 GB - 256 GB Ön Kamera 20 MP Arka Kamera 200 MP + 8 MP + 2 MP Batarya 5.000 mAh (120 watt) Bağlantı 5G, Wi-Fi 6, Bluetoot 5.2 İşletim Sistemi MIUI 13

Xiaomi 12T serisi fiyatları: