Xiaomi'nin yakında tanıtacağı yeni amiral gemisi telefonu Xiaomi 16'nın muhtemel tasarımı ortaya çıktı. Cihaz, önceki nesildeki tasarım dilini koruyacak gibi gözüküyor.

En önde gelen akıllı telefon üreticilerinden olan Xiaomi, her sene olduğu gibi bu yıl da amiarl gemisi modellerinin yenilerini bizlerle buluşturacak. Öyle ki Xiaomi 16 ismiyle gelmesi beklenen bu cihazların, eylül ayında tanıtılmasını bekliyoruz.

Yılın en iyilerinden biri olması beklenen Xiaomi 16’nın tanıtılmasına hâlâ aylar olsa da şimdiden birçok sızıntı gelmeye başladı. Bugün ise cihazın tasarımı sızdırıldı. Ünlü sızıntı kaynağı Majin Bu tarafından paylaşılan görseller, telefonun resmî CAD çizimlerinden ilham alıyor.

Xiaomi 16 böyle gözükebilir

Görsele baktığımızda yeni modelin Xiaomi 15’in biraz daha yenilenmiş bir versiyonu olacağını görebiliriz. Arkada kavisli köşelere sahip 3’lü kamera içeren kare şeklinde bir kamera adası göreceğiz. Önde ise ultra ince çerçevelere sahip, delikli bir ekran tasarımı bizi karşılayacak. Genel anlamda öyle sıra dışı bir değişiklik yok. Şirketin son modellerindeki tasarım dili Xiaomi 16’da da devam edecek.

Eylülde tanıtılacak Xiaomi 16 hakkında şimdiye kadar birkaç sızıntı gelmişti. Telefonun 6,39 inçlik biraz daha büyük bir ekranla gelmesi bekleniyor. Hatta küçük ekran segmentinde en iyi ekrana sahip olacağı da söyleniyor. Snapdragon 8 Elite 2 işlemci, 100W destekli 6.800 mAh’lik devasa batarya da beklenen diğer özellikleri arasında.