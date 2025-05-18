Xiaomi, akıllı ev ürünlerini yepyeni televizyon modelleriyle genişletti. Efsane özelliklerle donatılan televizyonlar, fiyatları ile de hiç fena görünmüyorlar. Peki Xiaomi'nin yeni televizyonları neler sunuyor?

Çinli teknoloji devi Xiaomi, akıllı ev ürünlerini genişletmeye devam ediyor. Bu bağlamda; şirket bu kez de yepyeni televizyon modellerini duyurdu. "TV S Mini LED 2025" olarak isimlendirilen televizyonlar, 55, 65, 75 ve 85 inç boyutlara sahipler. Hiç fena olmayan fiyatlara sahip olan televizyonlar, özellikleriyle de gündeme bomba gibi düşecekler gibi görünüyor. Gelin hep birlikte Xiaomi'nin yeni akıllı televizyonlarına yakından bakalım.

Xiaomi TV S Mini LED 2025 serisi televizyonların en dikkat çeken özelliği, ultra düşük ışık yansıtma özelliğine sahip yeni ekran paneli. Şirketin açıklamasına göre bu panellerin ışık yansıtma seviyesi sadece yüzde 1,8. Bu da aydınlık ortamlarda oldukça net görüntü kalitesi anlamına geliyor. 4K çözünürlük desteğine sahip olan televizyonlar, HyperOS 2.0 işletim sistemiyle çalışıyorlar ve Xiao AI asistanını, sesli komutları ve hatta NFC'yi destekliyorlar.

Xiaomi TV S Mini LED 2025 serisi televizyonlar böyle görünüyor

1.700 nit tepe parlaklık değeri ile tabiri caizse cam gibi görüntü sunan Xiaomi televizyonlar, varsayılan ayarda 144 Hz tazeleme oranına sahip. Ancak televizyonu oyun moduna alan kullanıcılar, 288 Hz tazeleme oranı ile karşılaşacaklar. AMD FreeSync Premium Pro ile etkileyici bir oyun deneyimi sunacak olan televizyon, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, HDMI 2.1, HDMI 2.0 ve S/PDIF portlarını da bünyesinde barındırıyor.

Xiaomi tarafından yapılan açıklamaya göre TV S Mini LED 2025 serisi televizyonların 55 inç boyutlu başlangıç versiyonu 415 dolar karşılığında satın alınabilecek. Ekran boyutu 75 inç olduğu zaman 720 dolar ödeme yapılacak. Xiaomi, serinin en büyük boyutlu televizyonu olan 85 inç versiyonun fiyatını açıklamadı. Televizyonların Çin dışına çıkıp çıkmayacakları da henüz belli değil.